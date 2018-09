López: "No es la política adecuada"

El presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela, Edmundo López, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de aplicar derechos de exportación de 3 pesos por cada dólar a la industria manufacturera. "Lo vemos como un atraso a la política de exportaciones, en lugar de incentivar la búsqueda de mercados externos se aumentan los costos con estas retenciones", se quejó el dirigente empresario.

En la asamblea anual de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela (CaCEx), realizada el jueves de la semana pasada se informó que a lo largo de 2017 las empresas de esta ciudad exportaron bienes y servicios por un total de 306 millones de dólares. Con la aplicación de esta medida, hubiera significado una transferencia de recursos de las empresas exportadoras al Gobierno nacional por un monto de mil millones de pesos. "Es un nuevo costo a la exportación y dinero que no llegará a la ciudad", consideró López en diálogo con el programa Algo Dirán de FM Galena.

- ¿La cifra fue de 3 o 4 pesos o un porcentaje lo que apareció en el boletín oficial?

- Estamos viendo esa cuestión y cómo se va a aplicar la medida, hay que esperar la reglamentación. Básicamente es 4 pesos para las exportaciones de la producción primaria y 3 pesos para todo lo que se industrializa. Seria 3 pesos lo que afecta a la actividad industrial.

- ¿Las cifras de cálculos que se dieron a conocer en los medios de mil millones sería solamente para el sector industrial?

- Si, correcto. Nosotros informamos las exportaciones del año 2017 con una cifra de 306 millones de dólares. Multiplicando por 3 pesos esa cifra más el cálculo que se estima para el año 2018 da como resultado una cifra casi de mil millones de pesos. A esto habría que sumarle, el monto de retenciones de las exportaciones del agro que no está contemplada en estos números que solo comprenden la industria.

- ¿Este impuesto puede llegar a complicar negocios a futuro?

- Es una ecuación nueva que te pone dentro de un costo de exportación, un costo que no existía y que existe ahora. La disminución en el ingreso proveniente de la exportación, de 3 pesos por dólar, puede afectar a las empresas.

- ¿Se termina licuando, con el paso del tiempo, si es que no hay una actualización que compense la inflación?

- Visto desde ese punto de vista, si. No es algo que esperemos que suceda. No sabemos que va a pasar con el valor del dólar. Son pocos los países que prueban con impuestos a las exportaciones. Es más, en la mayoría de los países lo que se trata de hacer es incentivar a las exportaciones y no de cobrarles impuestos. En general, lo que se ve es un incentivo a las exportaciones.

- ¿De qué forma se puede llegar a compensar, de alguna manera, lo de la devolución de exportaciones que ahora desapareció?

- No hay una política clara respecto del incentivo a las exportaciones. Hay muchas herramientas. Hay una ley de promoción de exportaciones que data de muchos años y nunca se reglamentó. Son muchas las herramientas que pueden utilizarse desde el punto de vista fiscal para promover la internacionalización y el comercio exterior, pero esta medida que ahora aplica el Gobierno nacional va en contra de todo eso. Sobre todo castiga un poco a las pequeñas y medianas que son exportadoras, que son las que más esfuerzo hacen para mantener un nivel de actividad, siendo principalmente el mercado interno, que en estos momentos sabemos todos que está muy deprimido. Las herramientas para promocionar las exportaciones pueden ser muchas, pero esta claramente no lo es.

- ¿Estos 306 millones de dólares es lo que tenían es lo que tenían valuado de todo el 2017. Ya tienen una proyección de lo que puede llegar a ser en 2018 y si con estas medidas se verán afectadas ?

- Con respecto a la primera parte, sí, teníamos una estimación de un mejoramiento de un 20% aproximadamente en materia de exportaciones. Pero no tenemos certeza de cómo los anuncios pueden afectar, la verdad es que hay que ver sector por sector cómo incide esto en los números finales. Las exportaciones dependen de un mercado internacional en el cual la fijación de precios no depende muchas veces de las empresas, sino de un movimiento de oferta y demanda. Y en ese contexto se va a definir cuándo va a ser un negocio y cuando no se da y cuánto va a afectar en mayor o menor medida.

- Las exportaciones, en gran medida que salen de Rafaela, se hacen desde el resguardo aduanero que están en el área industrial o salen de otros puertos?

- Las que medimos son las que salen de Rafaela. Esa es la medición que nosotros hacemos.

- De lo que es ley, pero todavía no se terminó aplicando, que es la concreción de una aduana acá en Rafaela, ni hablar…

- Es un reclamo que planteamos desde hace mucho tiempo. Lo hemos hecho varias veces ante distintos organismos, pero todavía no hemos obtenido respuestas de que se reglamente el personal destinado a la aduana. Está la ley aprobada por el Congreso, pero no está en implementada en la práctica.

- ¿Si no se sale desde aquí, un producto de Rafaela hacia dónde va como para que pueda ser exportado?

- Depende el país de destino. Si es uno con frontera territorial, irá vía camión. Y si no lo es, será por vía marítima, siendo el puerto de salida Buenos Aires en su mayoría los productos visualizados. Después hay otros puertos, pero son para producción primaria.