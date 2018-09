EN SUNCHALES PROPUSIERON

CONGELAR LOS SALARIOS DE

FUNCIONARIOS Y CONCEJALES

El proyecto presentado por los ediles Oscar Trinchieri y Fernando Cattaneo plantea suspender por seis meses la actualización de sueldos del Intendente y los funcionarios de su equipo de gobierno así como también la dieta de los concejales. Sugiere destinar los fondos no percibidos por los funcionarios a entidades de bien público. En Rafaela ya rige una medida similar desde julio pasado.

Pág. 14





Variación de precios jaquea al Municipio

FOTO PRENSA MUNICIPAL

REUNION. El intendente Castellano y el jefe de Gabinete Corach analizaron la situación junto a los integrantes de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.



Las compras municipales, desde alimentos hasta medicamentos e insumos para obras públicas, se complican cada vez más a raíz de los constantes aumentos de precios y porque los proveedores no mantienen las cotizaciones más de 48 horas. El intendente Castellano ratificó que el proyecto de Presupuesto 2019 será presentado en tiempo y forma.

Pág. 8



FOTO ARCHIVO

LA PREGUNTA. Cómo subir el precio sin que caigan las ventas.



La inflación en el pan

Por la suba del precio de la bolsa de harina, los panaderos rafaelinos analizan aumentar el kilo que actualmente cuesta entre 50 y 55 pesos. También sufren incrementos de otros insumos y los servicios, aunque deben resignar rentabilidad para evitar caídas en las ventas.

Pág. 10





Del Potro superó a Nadal y

pasó a la final del US Open

FOTO S. BOSCHETTO

DELPO. El argentino en uno de sus torneos favoritos.

El tenista argentino volverá a jugar la final del Abierto de Estados Unidos luego de que el español y campeón vigente, Rafael Nadal, tuviera que abandonar en semis debido a una lesión. Definirá ante Djokovic. El informe de Sergio Boschetto desde Nueva York.

Pág. 29





Pág. 5

Gobierno selló acuerdo con

los docentes universitarios



Pág. 9

Clausuraron un geriátrico

por diversas irregularidades



Pág. 19

Andereggen: “La educación y

la ciencia son una inversión”



Pág. 31

Nico González en el puesto 21º

en el día uno del TC en Paraná