El derecho a la educación
08 de septiembre de 2018

Desde 1966, cada 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización con el que la UNESCO busca para recordar su importancia como una cuestión de dignidad y derechos humanos y para promover una sociedad más equitativa y sostenible. La consigna para este año es "La alfabetización y el desarrollo de competencias", que pone énfasis en los enfoques integrados para mejorar la vida y el trabajo de las personas.

Según la UNESCO, se entiende por "competencias" los conocimientos y aptitudes que se necesitan para el empleo, las carreras profesionales y los medios de subsistencia, particularmente las competencias técnicas y profesionales, así como las competencias transferibles y digitales. En un documento divulgado esta semana, la organización aborda la situación de la alfabetización y las competencias de los jóvenes y adultos, las cuales quedaron relativamente relegadas entre los seis objetivos de la Educación para Todos (EPT) que se pretendía alcanzar entre 2000 y 2015, exige una mayor atención política. A escala mundial, se han logrado progresos constantes en materia de alfabetización, con un aumento de la tasa de alfabetización de adultos (más de 15 años) desde el 81% en el año 2000 hasta el 86% en 2016. Y, sin embargo, en el mundo sigue habiendo, por lo menos, 750 millones de adultos, entre ellos 102 millones de jóvenes (entre 15 y 24 años), que carecen de competencias de alfabetización básicas. Además, seis de cada diez niños y adolescentes (617 millones) no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas. Si no se toman medidas, muchos de los aproximadamente 267 millones de niños y jóvenes sin escolarizar formarán parte de la futura población de adultos analfabetos. Esta falta de competencias de alfabetización, agrega informe de la UNESCO, también está afectando a los educandos de la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP).

La UNESCO señala que muchos jóvenes que se incorporan al aprendizaje de un oficio carecen de las competencias de alfabetización necesarias para completarlo con éxito. Estudios recientes publicados por la OCDE destacan la falta de competencias de alfabetización como un obstáculo que impide el pleno aprovechamiento de la EFTP y los programas de aprendizaje en el trabajo.

En relación a las competencias técnicas y profesionales, el reporte advierte que los desajustes y la escasez de competencias siguen siendo un problema, el cual, combinado con otros factores como el insuficiente crecimiento económico y el rápido desarrollo de la tecnología, está provocando un desempleo generalizado y problemas de subsistencia que afectan especialmente a los jóvenes, las mujeres y otros grupos desfavorecidos. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de desempleo mundial alcanzó el 5,6% en 2017, siendo esta del 13% en el caso de los jóvenes. Además, las mujeres tienen menos probabilidades de encontrar un empleo y participar en el mercado de trabajo.

Este preocupante panorama se agrava al considerar estudios internacionales como el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) y el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PEICA) de la OCDE, así como el programa de Competencias para el Empleo y la Productividad (STEP) del Banco Mundial, los cuales indican una alarmante escasez de competencias digitales y de alfabetización en un alto porcentaje de la población adulta, incluso en los países desarrollados.

La UNESCO recordó que en 2015 los países del mundo adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos. Suscrita por los Estados Miembros de Naciones Unidas en la Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada en Nueva York (septiembre de 2015), contiene el objetivo 4 (ODS4), un llamado global a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Sobre la situación en América Latina y el Caribe, el reporte regional de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), será lanzado próximamente, muestra que a tan solo 12 años para cumplir los compromisos de la Agenda de Educación 2030, el panorama es crítico y exige medidas urgentes. En relación con el acceso, en 2016, en los países de América Latina y el Caribe, 2 de cada 10 personas jóvenes estaban aún fuera del sistema educativo en el nivel secundario alto y 4 de cada 10 personas no ha logrado completar este nivel.

En este escenario, la UNESCO consideró que a la luz de las enormes brechas que persisten en materia de acceso y aprendizaje, es necesario revalorar la educación de las personas jóvenes y adultas como un dinamizador de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y del derecho a la educación. También es preciso resituar la importancia de la alfabetización en el siglo XXI y resignificar su entendimiento dentro de la trama compleja de saberes y capacidades que son necesarias para una vida y un mundo distinto desde una perspectiva de justicia social.