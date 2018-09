La empresa María Tours está festejando sus 25 años de vida

María Tours nace a partir de un proyecto familiar que se mantiene a lo largo de estos 25 años de servicio. En 1993 fue iniciada por el matrimonio Edgardo Rinaldi y Georgina Bortolotto, luego se sumaron sus hijas María Antonella (sector comercial) y María Florencia (administrativo), trabajando actualmente 25 personas. Hasta el 2014 funcionó en el domicilio particular de Falucho 503, luego en Rivadavia 584 y desde 2018 en Viamonte 165.

"Veníamos del sur del país haciendo traslados de personas en Neuquén y apostamos a Rafaela como lugar para asentarnos y consolidarnos como empresa de transportes. Esa misma premisa del comienzo y la idea de empresa con lazos familiares y de amistad se sigue manteniendo en el recorrido de todos estos años junto a nuestro equipo de trabajo", destacaron a LA OPINION.



SERVICIOS

* Traslado de personal: "apenas llegamos a la ciudad con la propuesta empezamos a ofrecer el servicio de traslado de personal a la empresa Williner que confió en nosotros para acercar diariamente a sus empleados a la planta de Bella Italia, servicio que tenemos el orgullo de seguir brindándole hasta la fecha. A medida que la demanda de trabajadores de distintas empresas de otras localidades fue requiriendo este traslado nos fuimos expandiendo hasta llegar a toda la región. Así se sumaron los servicios a las empresas Sancor Seguros, Austin Powder Argentina y Clorindo Appo".

* Viajes especiales: siempre atentos a las necesidades que "nos iban planteando nuestro clientes y los rafaelinos en general, iniciamos el servicio de viajes especiales, lo que nos llevó a relacionarnos con muchas instituciones sociales, educativas, deportivas, entre otras. Cada año tenemos el compromiso de transportar a miles de personas a distintos puntos del país para realizar actividades sociales, educativas, deportivas, con la responsabilidad y seguridad que requieren los pasajeros".

* Línea interurbana: en 2005 "asumimos el desafío de crear la primera línea interurbana que conecta hasta el día de hoy Rafaela/Bella Italia. Observando el crecimiento que se iba dando hacia esta localidad vecina, gestionamos el servicio público de transporte que vino a brindar una solución en traslado diario a los vecinos de ambas localidades que hacen el recorrido diariamente por distintos motivos".

* Gran turismo: siguiendo nuestro objetivo, de crecimiento constante nos animamos a dar el siguiente gran paso, acaparar la demanda de distintas empresas de turismo mayorista de la provincia de Santa Fe y Córdoba. Esto implicó un gran esfuerzo e inversión para ofrecer al mercado nuevas y diversas unidades, con el mayor confort y seguridad para poder cumplir con las distintas exigencias de los distintos tipos de viajeros, abarcando turismo social, educativo, corporativo".

* Transfer in/out: "hoy nos encontramos con un nuevo servicio que estamos comenzando a ofrecer, en base a la demanda de los viajeros que hoy precisan llegar desde nuestra ciudad directo al aeropuerto de salida de su vuelo o al puerto de embarque de un crucero. Actualmente el servicio es de contratación privada, pero en muy poco tiempo estaremos sumando el traslado compartido que permitirá a los clientes abaratar muchísimo los costos. Estamos diseñando un sistema de contratación vía web, que les permita tanto reservar como comprar el servicio de modo muy simple desde su casa y con tarjeta de crédito o efectivo. Queremos brindarles a nuestros clientes actuales y potenciales el mejor servicio de traslado, por lo que vamos a sumar una nueva unidad ejecutiva, 0 km, para 8 pasajeros, con todo el confort y seguridad que nuestros pasajeros se merecen".

* Agencia de turismo: "no queremos dejar de mencionar nuestro nuevo proyecto, que ya se está gestando a partir de la necesidad que detectamos ante las consultas de que recibimos a diario. Nuestra agencia de viajes que brindará un servicio integral de turismo, atendiendo las necesidades de distintos tipos de viajeros, un servicio diferencial que no vendrá a competir con las actuales agencias de la ciudad y la zona sino a ofrecer un turismo con características particulares y distintivas. Como verán nuestro trabajo está básicamente orientado al cliente, por lo que nunca perdemos de vista en la prestación del servicio lo que las personas necesitan en un traslado o viaje. Sabemos que es fundamental el confort y la seguridad en el recorrido, y por esta razón implementamos distintas medidas para que así sea".



INNOVACION

"Nuestros conductores son controlados minuciosamente en su manejo con un sistema de puntaje. Las unidades (de 19 hasta 60 pasajeros) tienen seguimiento satelital y GPS. Tenemos una línea de consultas whatsapp (03492-15302054) las 24 horas para atender a cualquier inconveniente o consulta que nuestros pasajeros y clientes quieran realizar.

"Capacitamos al personal no sólo en seguridad vial, conducción responsable sino también en RCP para asistir a nuestros pasajeros en viaje ante algún problema de salud, atendiendo los primeros auxilios. Y lo más importante, para acreditar de manera transparente nuestros servicios, estamos transitando el camino de certificación de las normas de calidad IRAM que avalan la calidad, seriedad y compromiso con que llevamos adelante nuestro trabajo.

"Esto no sería posible obviamente si no estaríamos apoyados en un equipo de trabajo que está continuamente capacitándose y profesionalizándose en cada puesto que ocupa. Nuestro equipo comercial, de logística y administración está compuesto de jóvenes profesionales que suman una visión fresca, innovadora y de superación constante a la empresa. Son el motor que nos lleva a apostar a nuevas formas de vincularnos con la gente, llegando al público a través de las redes sociales, mailings, nuevas estrategias de publicidad y marketing que nos permiten estar hoy en donde las personas están, interactuar con ellos de manera más cercana y detectando las nuevas necesidades de cada viajero.

"Este es nuestro recorrido en estos 25 años de apostar al trabajo, la innovación y la mejora continua para transformarnos día a día en la mejor opción en traslado de pasajeros de Rafaela y la región. Agrademos infinitamente a todos nuestros clientes que confían diariamente en nosotros y al gran equipo humano que hace María Tours SA", concluyeron.

Más información en www.mariatours.com.ar, [email protected], teléfonos 03492-432680 ó 503509.