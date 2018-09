Concejo: redireccionamiento de partidas para desarrollo social Locales 07 de septiembre de 2018 Por Emilio Grande (h.) Aprobaron modificar partidas para desarrollo social: retribución servicios técnicos profesionales $ 1.100.000 y retribución servicios privados $ 550.000. También votaron otros 10 proyectos.

FOTO CM SESION./ El bloque del PJ impulsó modificar las partidas presupuestarias.

En la sesión ordinaria del Concejo Municipal de ayer se votaron 11 proyectos durante 70 minutos, destacándose el presentado por el oficialismo sobre el redireccionamiento de partidas para desarrollo social, en virtud del impacto que viene teniendo la inflación en nuestro país.

Como ingresó fuera de término, el proyecto (el artículo 6º de la ordenanza N° 4932 establece modificar las partidas presupuestarias) fue tratado sobre tablas y como tuvo un acuerdo previo no generó debates ni polémicas. Entonces, fue disminuido el presupuesto de la partida presupuestaria de desagüe en barrios en $ 1.650.000,00, para incrementar el presupuesto de las partidas presupuestarias en la retribución servicios técnicos profesionales en $ 1.100.000 y en retribución servicios privados en $ 550.000, de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio. El edil Jorge Muriel expresó que "en función de que en septiembre de 2017 fue elaborado el actual presupuesto, debido al proceso inflacionario las partidas quedaron terminadas antes de finalizar el presupuesto; la espiral inflacionaria no cesa y es preocupante. Entonces hubo acuerdo sobre el corrimiento de partidas para brindar al Ejecutivo las herramientas para brindar este servicio".

* 2º Juzgado Laboral: fue puesto en funcionamiento hace unos días. Silvio Bonafede dijo que "celebramos este segundo juzgado, la historia de la petición es del 13 de agosto de 2015 y fueron 4 proyectos en total; la situación que trabajaba el doctor Marín con 1300 causas anuales, 4 empleados, 4 años de demora en los juicios. En 2014 el proyecto fue presentado por el senador Calvo y en 2016 otro proyecto ingresó en Diputados. Pasaron 2 años y 3 meses desde que fue la aprobación de la ley, pero ahora ya funciona y hay una descongestión de los casos".

* Pueblos Orginarios de Awyayala al Parque Eucaliptos: estuvieron presentes los descendientes Juan Orellana (tonokote), Adela San Román (mapuche), Roque Campos (sanavirón) y Ariel Rodríguez (wichi). Hay más de 400 descendientes de 16 comunidades en nuestra ciudad, según el Icedel. Muriel destacó que "los pueblos originarios ocuparon esta tierras y fueron sus dueños, luego fueron desplazados, no tienen el reconocimiento. Es un justo reconocimiento a esta gente, Awyayala quiere decir tierra de florecimiento". Hugo Menossi agregó que "la política estaba en deuda, nosotros somos parte de ellos. Algunos niegan su pertenencia y su historia, hay que contar la otra parte de la historia, pedir disculpa por el maltrato en este y otros países, puede parecer poco pero es mucho, volver a nuestras raíces para ser una mejor sociedad". También hablaron Alejandra Sagardoy y Leo Viotti.

* Operativos de control de calidad de instalaciones eléctricas: Lisandro Mársico señaló que "los controles sean modificados, el personal hará las inspecciones que estime conveniente, especialmente en las grandes obras no en las casas".

* Curso gratuito para adultos mayores: Bonafede: "quien no se adapta a las nuevas tecnologías queda marginado, los adultos mayores se pierdan esta oportunidad y hay que ampliar estas capacitaciones". Garrappa agregó: "en Rafaela en acción, en la plaza Corti del barrio Villa Rosas hay talleres de celulares para que los derechos de adultos mayores sean respetados".

* Informe por postes de empresas telefónicas: Menossi: "un vecino preocupado por instalaciones en la vía pública, no tomamos real dimensión de cómo está la infraestructura de servicios".

* Obras de desagües cloacales: en Village del Brigadier, Plaza III y Vuelta de Yrigoyen. Marta Pascual: "estos loteos quedaron afuera del Brigadier López, estos vecinos están al tanto de la obra, están dispuestos a asumir los compromisos para ser incluidos en estas obras".

* Intervenir Av. A. del Valle: para prevenir accidentes entre Suiza, Alvarez, Santos Vega y Zamenhof del barrio Villa del Parque. Carina Visintini: "los vecinos piden intervención de manera urgente, no hay semáforos ni senda peatonal; la seguridad vial es importante frente a las muertes anuales por accidentes de tránsito".

* Pavimento en Bv. Roca: entre A. Podio y Jauretche. Visintini: "la pavimentación es reclamada desde hace 20 años y no está en las 130 cuadras; está el tránsito que viene de localidades vecinas, el polvo que se levanta, aumenta riesgo el canal cuneta que desborda y puede haber algún accidente".

* Pedir bajada eléctrica en Rubén Darío 580: Menossi: "una familia solicita ayuda ante la imposibilidad de tener una bajada de luz y envió una carta al Intendente; es una situación compleja, irregular en el sector, esperando haya una solución del Municipio para regularizar la situación".

* Declarar de interés municipal "Mi maestro inolvidable”: el martes próximo en el Día del Maestro, la docente Ilse Giacaglia será reconocida por la UCES en Buenos Aires, proyecto presentado por Muriel.