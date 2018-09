Rafaelinos se movilizaron pidiendo más seguridad por la muerte de Re

"Es un simple estar ahí, que es tanto", decía Julio Cortázar. El maestro de la literatura usaba esa frase para momentos como estos. Cuando el ser querido ya no está, cuando parece que hay que decir algo en "ese" momento de tanto dolor. A veces pareciera que con sólo estar y acompañar no alcanza, que algo debemos y tenemos que decir. Bueno, no. No hace falta. El dolor se hace menos invasivo si el otro está con nosotros, si está el lado para darnos un abrazo o una palmada.

El cuento de Cortázar en donde utiliza esta frase se llama "Liliana llorando", acaso uno de los cuentos cortos más profundos de este intelectual. Anoche, en la manifestación que se llevó a cabo en nuestra ciudad por la muerte de Juan Carlos Re, vimos a "Eli Llorando", su hija. Eli y muchos familiares más que dibujan una de las imágenes más tristes que va a tener Rafaela en este 2018. Ellos sintieron el acompañamiento, vieron cómo la gente "estuvo ahí". Acompañando, estando....

Personas con cara de dolor, de tristeza. Algo de impotencia, algo de bronca, pero fue precisamente el dolor lo que acompañó esta escena, de cuadras y cuadras de caminata. En silencio, con la mirada hacia abajo. Y recordando, con carteles y con velas, al comerciante baleado del barrio San José.

Es difícil precisar cuánta gente había anoche, pero sí podemos decir que había casi una cuadra de personas, que fueron sintiendo el dolor de esta familia a lo largo de estos días y que decidieron sumarse para que no haya más violencia, para que las autoridades protejan a los ciudadanos. Se estima que unas 400 personas pidieron anoche que no haya más casos como el de Juan Carlos.

Recordemos que el Intendente de nuestra ciudad recibió a Eli y a algunos familiares más y que en la jornada del miércoles envió una carta al gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, para poder mantener una audiencia y "contar" frente a frente lo que están viviendo los rafaelinos con la inseguridad. Además, los familiares le hicieron saber la iniciativa que se llevó a cabo anoche, para comunicarle también que todo iba a ser pacífico. Anoche, Castellano no estuvo, pero sí fue representado por el jefe de Gabinete, Eduardo López, por el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira y por el encargado de la secretaría de Comunicación, Luis Kujawinsky. También estuvieron presentes algunos concejales de la ciudad.

Esta iniciativa, que según cuenta la propia protagonista, fue ideada por amigos y allegados. De a poco fueron convenciendo a la familia de que algo había que hacer, de que algún mensaje había que mandar. No dejar las cosas así, que pasen, como si nada, para que la justicia sienta que en este caso, hay un respaldo de la ciudad, para que se haga eso que tantas veces pedimos que se haga: justicia.

Eli Re se mostró muy sorprendía por la gente que acompañó en la movilización y expresó que los presentes le brindaron mucha fuerza y apoyo, "en esto que surgió de una reunión de amigos. Lo más importante acá es pedir seguridad después de todos los casos que tiene la ciudad. Quizá sin la magnitud de lo que nos pasó a nosotros, pero que los casos se siguen viendo", dijo.

Sobre esto, agregó que "la gente está cansada de todo lo que está pasando, de cómo actuó la policía, de cómo actúan los jueces. Eso es lo que más molesta, porque hay que esperar que pase algo medio feo para que uno levante la voz o se haga sentir", destacó.

En tanto, cargó contra los menores que cometen delitos, ya que "son conscientes de lo que hacen", mencionando también a la droga, que es algo que "muchas veces lo usan como justificativos, pero me parece que una persona que hizo esto, y lo dejan libre, va a entender que le salió bien y seguro lo volverá a hacer", manifestó angustiada.

En tanto, volvió a insistir con las leyes que hoy nos rigen y pidió una mayor seguridad ya que "nosotros no sabemos cómo hacer para que cambie este tema en Rafaela. Pero me parece que hay gente que está encargada de hacer las cosas bien. Nos incumbe alzar la voz para que hagan lo que tengan que hacer", dijo.



MOMENTO DOLOROSO

En su caminata, se le pudieron ver los ojos a Eli Re, que de a poco sigue pechando este sentimiento desgarrador que tiene por dentro. "Ahora me queda extrañar a mi papá y enfocarme más que nada en que esto no vuelva a pasar en Rafaela. A mi papá no me lo va a devolver nadie, pero el que le hizo esto que pague y que esté donde tenga que estar", dijo con muchas fuerzas. Y agregó: "si la Justicia lo deja afuera porque es un menor de edad, mañana, cuando salga, lo va a volver a hacer porque si le salió bien esta vez, con el amparo que va a recibir, lo volverá a hacer", destacó.

A modo de cierre, expresó que "esto que estoy pasando yo lo veía en una serie de televisión o en Buenos Aires... no pensé que pasaban estas cosas en la ciudad. Quiero confiar y creer que la justicia va a hacer algo por mi papá" , concluyó.