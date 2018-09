Lifschitz: "no quiero ser socio del ajuste" Locales 07 de septiembre de 2018 Redacción Por EL GOBERNADOR NO SE REUNIRIA EL MARTES CON MACRI

FOTO IP DURISIMO./ Miguel Lifschitz hizo las declaraciones tras la presentación de la Copa Santa Fe de hockey.

“Una economía muy complicada, en un escenario de inestabilidad”. El diagnóstico lo trazó el gobernador Miguel Lifschitz en medio de las negociaciones que mantienen la Nación y las provincias por el presupuesto 2019. En ese marco, el mandatario santafesino le envió un mensaje directo al presidente Mauricio Macri: “No quiero ser socio del ajuste”.

Apenas finalizada la reunión que mantuvieron en Buenos Aires el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los ministros de Economía de las provincias –entre ellos el santafesino Gonzalo Saglione–, Lifschitz hizo declaraciones muy duras en Santa Fe, en las que cuestionó el plan de ajuste del gobierno central y pidió un “esfuerzo parejo” para que los recortes presupuestarios no impacten exclusivamente en los sectores más vulnerables.

“Yo no quiero ser un socio del ajuste”, disparó el mandatario provincial. “No compartimos esa mirada de la política económica. Entendemos que hay que garantizar la gobernabilidad y poner el hombro, pero al mismo tiempo vamos a defender los recursos que le corresponden a Santa Fe y defender la necesidad de no hacer ajustes que tengan impacto sobre los sectores más vulnerables. Son las dos cosas que más nos preocupan en este momento”, dijo el gobernador, y agregó: “La Nación insiste con el recorte de recursos a las provincias y los gobiernos provinciales estamos planteando que si hay que hacer esfuerzos que sean parejos y que todos los sectores de la economía hagan su aporte, porque los recursos que pierden las provincias van volcados a políticas sociales. Son recursos que tienen un impacto social directo y no creemos que sea conveniente poner el eje en ese tipo de recortes. Si hay que buscar equilibrio fiscal, es necesario explorar otras vías”.

El martes Macri tiene previsto presentar ante los gobernadores el proyecto de presupuesto que enviará al Congreso, con fuertes recortes sobre el gasto público en línea con las recetas del FMI. Lifschitz viajará al exterior martes y miércoles, por lo que enviará al vicegobernador Carlos Fascendini en su representación. Por ahora, es muy cauto: “Vamos a ver cómo siguen avanzando las conversaciones no sólo con la Nación sino también entre los gobernadores”.

Sobre el ajuste que planifica la Nación, Lifschitz señaló: “Por ahora el recorte más importante es el del Fondo Sojero y algunas partidas para el área de Salud que están demoradas. Eso nos obliga a ir reponiendo esos recursos porque no se puede dilatar la provisión de medicamentos. Pero eso es hasta este momento; hay que ver qué ocurre con las nuevas medidas que se han anunciado, cómo se van a implementar y desde cuándo. Evidentemente estamos en un escenario de una economía muy complicada, con mucha inestabilidad. por lo que pasa con el dólar, pero también porque el gobierno nacional va cambiando las reglas de juego permanentemente. Es muy difícil hacer pronósticos”.



NEGOCIACION POR LA DEUDA

La negociación entre la provincia y la Nación por la devolución de la deuda acumulada entre 2006 y 2015 por descuentos indebidos sobre la coparticipación federal, que tiene fallo firme de la Corte Suprema, quedaron estancadas por la corrida cambiaria que desdibujó el escenario en que habían empezado las conversaciones.

“Decidimos dejar la negociación en el freezer, por unas semanas al menos, porque las bases sobre las cuales estábamos conversando desde febrero están totalmente alteradas”, explicó el gobernador Lifschitz.

“Estábamos hablando sobre la idea de una inflación controlada, sobre un dólar a menos de 30 pesos y otras condiciones de la economía que no son las que tenemos hoy. Entendemos que, sin cortar las negociaciones, hay que rebobinar y volver a empezar, replantear de nuevo el escenario”, finalizó.



FRIGERIO NO CONVENCIO A MINISTROS

La reunión entre el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los ministros de Economía provinciales no produjo avances significativos con miras a consensuar los fondos que las jurisdicciones resignarían para aprobar un fuerte ajuste en el Presupuesto 2019. Desde Nación fueron más optimistas al sostener que el acuerdo estaba más cerca; en tanto, desde el lado de las provincias trascendió que se trató de un encuentro trabado que no produjo mayores sin demasiadas novedades.

El encuentro fue la previa a una nueva reunión con los gobernadores el próximo martes. Cambiemos ambiciona poder presentar el borrador del Presupuesto el viernes de la próxima semana en el Congreso.

Tras la reunión, Frigerio expresó ante la prensa: “Estuvimos trabajando en medidas por el lado de los ingresos para compensar una parte del esfuerzo, postergando en el tiempo, por un año, algunas de las reducciones de impuestos que nos habíamos planteado”.

Respecto al ajuste dialogado con las provincias, Frigerio indicó que “se ha planteado una transferencia gradual de algunas responsabilidades”. “Hay algunos gastos del Presupuesto que corresponden a los gobiernos locales como temas vinculados con el transporte urbano interjurisdiccional, como también la tarifa social en la electricidad”, precisó.

Según trascendió, el gobierno nacional estaría dispuesto a interrumpir la baja de algunos impuestos establecidos en el Pacto Fiscal como sellos y bienes personales pero no cedería en frenar la rebaja de Ingresos Brutos. También se mantiene firme Nación en no restituir el Fondo Sojero. (Fuente: El ciudadano de Rosario).