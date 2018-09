Oesquer: "La prioridad en tiempos de crisis es la defensa del trabajo"

El secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Rafaela, Roberto Oesquer, afirmó que "la situación está muy difícil para todos en la Argentina por lo que la prioridad es la defensa del trabajo" a la vez que se mostró con "una enorme preocupación porque el dólar sigue inestable, las tasas están por las nubes mientras al salario le cuesta seguir el ritmo de la inflación, acá se habla de Letes, de Lebac, del crédito del FMI pero muy poco de modelo productivo".

"En tiempos de crisis hay que tratar de sumar, cuidar el laburo porque hoy día si te quedás sin trabajo ¿qué hacés? Los meses por venir serán muy complicados. El Gobierno arrancó el año pensando en una inflación del 10 ó 15 por ciento y vamos a terminar con cerca del 50%. Hay una gran incertidumbre", subrayó el dirigente gremial en tono crítico sobre la gestión económica del Gobierno nacional.

De todos modos, Oesquer remarcó "la importancia del diálogo que hay entre las instituciones de la ciudad de Rafaela para momentos difíciles como el que transitamos" y señaló que "nuestra Seccional tiene más de 5.000 afiliados de los cuales la mitad trabaja en 7 u 8 empresas, el resto lo hace en otras 200 firmas medianas y pequeñas".

-¿Cómo está el sector metalúrgico en Rafaela?

-Hay cinco empresas muy comprometidas. Se está acompañando en todo lo que se puede.

Hoy en la Argentina se celebra el "Día del Trabajador Metalúrgico", en homenaje al nacimiento el 7 de septiembre de 1784 de Fray Luis Beltrán, miembro de la orden franciscana que tuvo a su cargo la tarea de fabricar la artillería del Ejército de Los Andes, comandado por el General José de San Martín durante las luchas por la independencia.

"En este Día no es fácil enviar un saludo, pero aprovecho la oportunidad a modo de mensaje para instar a los trabajadores metalúrgicos a no bajar los brazos, a seguir para adelante", subrayó Oesquer en diálogo con LA OPINION al tiempo que indicó que "siempre hay cosas positivas, por ejemplo el nuevo acuerdo por 50 lotes firmado entre la Provincia y la CGT Rafaela que benefició sorteo mediante a 11 familias metalúrgicas".

"Esta semana se logró un 5 por ciento de recomposición salarial, vigente a partir del 1 de septiembre, porque se activó la cláusula de revisión que inicialmente estaba prevista para diciembre, pero se adelantó debido a los aumentos de precios.

Muchos pensaron que esta cláusula no se aplicaría ni siquiera a fin de año, pero este desbarajuste con el dólar y el impacto en la inflación obligó a recurrir a esta herramienta para defender el poder adquisitivo del salario antes de tiempo", explicó Oesquer. "La UOM acordó un incremento del 18,5% hasta julio en tanto que la inflación acumulada hasta finales de ese mes según el INDEC fue del 19,6%. Ahora se agrega este 5% mientras que la inflación de agosto rondaría el 4%. Por lo tanto, al ser acumulativo, la UOM llegaría a un aumento del 24,5%. Es decir que medianamente estamos corriendo a la par de la inflación, mientras que la cláusula de revisión sigue abierta", agregó.

El titular de la Seccional local advirtió que "todo aumenta, la plata no alcanza y encima el nivel de actividad de la industria y de la economía en general se desploma". "En Rafaela, muchos trabajadores metalúrgicos se desempeñan en empresas con aceptables niveles de exportación, lo que les da mayor seguridad en estos tiempos de crisis. Pero tenemos sueldos en pesos y tarifas que se actualizan en dólares, no sé cuáles fueron los planes del Gobierno nacional pero a los trabajadores se los perjudicó claramente", subrayó.

En este escenario, Oesquer dijo que "el sindicato es una caja de resonancia de la crisis, en estos últimos 15 días la desesperación de familias que no tienen un peso". "En Rafaela no hay demasiado empleo público, se vive de la actividad privada. Y si no se resguarda a la industria nacional, ciudades como la nuestra esta va a sufrir. Y si los operarios industriales tienen menos dinero para gastar, impactará de lleno en el comercio", puntualizó con un matiz pesimista.

Una de las dificultades derivadas de la crisis golpea directamente en la obra social de los metalúrgicos. "Hay empresas que retienen el porcentaje de la obra social al trabajador pero después no paga las cargas sociales. Otro problema de las obras sociales es la desregulación. Si era entre obras sociales estaba todo bien, pero hay empresas de medicina privada que se quedaron con un sello de obras sociales y te capta afiliados, pero no cualquiera sino aquel que tiene entre 20 y 35 años por tanto no utiliza demasiado el servicio de salud entonces no genera gasto, y que además se desempeña en empresas grandes donde se garantizan los pagos. Esto nos perjudica claramente. Nosotros como gremio debemos, a través de obras sociales, darle servicio a familias con padres de más de 40 años y con hijos, que hacen un uso mayor de la obra social que los jóvenes", finalizó.