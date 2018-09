Nuevamente el local Practicosas, a la vera de la Ruta 34, fue asaltado, al igual que a mediados de 2017, en un monto que ronda los 50 mil pesos, según los propios propietarios.

Fue en la madrugada del miércoles, donde dos individuos ingresaron rompiendo la reja de una ventana. Desde allí pudieron sacar todo tipo de prendas de vestir, tales como camperas de primeras marcas; zapatillas; mochilas, entre otras cosas.

"Nos sentimos perjudicados porque nos pasa otra vez lo mismo. Ya el año pasado nos robaron. Pero esta vez se avivaron, ya que entraron y cuando empezó a sonar la alarma salieron. Pero al ver que no venía nadie al rato volvieron a ingresar y trabajaron tranquilos. La alarma no se vuelve a activar, o sea que hasta conocen todo".

"Se llevaron camperas de marcas y 10 pares de zapatillas, más de 50 mil pesos se llevaron. Tenemos como 6 cámaras en el local, vimos el seguimiento de cómo se movieron dentro del local. No eran niños, aunque tenían las caras tapadas con gorros. Salieron por los patios de las casas aledañas, y en el camino fueron perdiendo cosas", expresó uno de los sueños del local al programa Somos Rafaela.

En tanto, agregó tristemente que "uno se siente desprotegido y no sabemos qué hacer. ¿Arriesgamos una vez más? O cerramos o alquilamos el local y que venga otro para que tenga más suerte", dijo.

En definitiva, forzaron una ventana chica y rompieron la reja. Del otro lado estaban unas escaleras y pudieron hacer todo su trabajo. Fueron derecho a la caja, y luego buscaron zapatillas y camperas. Además, usaron las mochilas para cargar cosas. Se fueron al depósito y a la hora y media volvieron a entrar, tras ver que no llegaba nadie.

"A mí me llamaron a la 1:30 de la mañana para decirme que se había disparado la alarma. Yo no vine porque se supone que tiene que venir la policía, cosa que ahora está inconclusa y se abre un tema porque supuestamente no vino nadie. Estamos desprotegidos totalmente", concluyó la dueña, con mucha pena.