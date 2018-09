Panorama Político Locales 07 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

LA ENCUESTA

A pesar de que todos estamos concentrados en el maldito dólar, el FMI, el ajuste, la quita de subsidios y la inflación, el año que viene habrá elecciones en la Argentina. Todos los que tienen aspiraciones políticas pensaban que una vez que el Mundial de Rusia quedaba atrás, en agosto era tiempo de ir explorando el terreno. En algunos casos, dando pasos firmes hacia la construcción de candidaturas. Otros, más inseguros, midiendo si tienen suficiente espalda para lanzarse (y aguantarse en términos económicos) una campaña.

La devaluación postergó los planes y hablar de candidaturas cuando todo el mundo está más que enojado no es aconsejable.

De todos modos, en este mundo cada vez más virtual hay espacio para los ansiosos. En Google se lanzó la "Encuesta Elecciones 2019 Rafaela" que consiste en 11 preguntas distribuidas en dos carillas que insumen unos 6 minutos para responder. Comienza con los datos de rigor, como grupo etario y ocupación.

Después consulta si tienen mucho, poco o ningún interés en la próxima contienda electoral, y luego entra a los bifes. Sobre Macri pregunta si está satisfecho o no con su gestión. Lo mismo para Lifschitz y Castellano.

En relación a la gestión local y la prioridad que debe ser cubierta, cuál es la más importante: seguridad, tarifas, empleo, salud o servicios públicos es la séptima consulta.

Y en la octava se focaliza en la intención de voto para el cargo de intendente. Las opciones son Luis Castellano, Leonardo Viotti, Hugo Menossi, Raúl Bonino, Fernando Muriel, Alcides Calvo y Mauricio Basso, todos funcionarios en la actualidad (intendente, concejales, coordinador del Nodo, senador y delegado del área de Modernización del Estado entre otros cargos).

Respecto a la intención de voto para las elecciones de concejales, en el menú aparecen Silvio Bonafede, Agustín Andereggen (responsable de Seguridad en el Nodo), Carina Visintini, Eva Garrappa, Lisandro Mársico, Oscar Gasparotti, Germán Bottero, Juan Senn, Lucio Barindelli, Augusto Rolando y Ceferino Mondino.

Para el cargo de gobernador incluye entre las alternativas a Omar Perotti, María Eugenia Bielsa, Antonio Bonfatti, José Corral, Mario Barletta y Federico Angelini.

Por último, en cuanto a la elección del presidente, en la lista aparecen Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Miguel Lifschitz, Juan Manuel Urtubey y María Eugenia Vidal.



INFLACION, DIETAS

Y SALARIOS

Durante el segundo semestre los ingresos que cobran el intendente, el jefe de Gabinete, los secretarios y subsecretarios entre otros al igual que los concejales se mantendrán estables por efectos de una ordenanza aprobada a finales de junio. La norma dispuso el congelamiento de sueldos de funcionarios municipales y dietas de concejales hasta el 31 de diciembre.

La inflación acumulada hasta el 31 de julio es del 19,6% pero a partir de la marcada devaluación de agosto que llevó al dólar a 40 pesitos los precios aceleraron su velocidad. Por eso se espera que el índice de precios al consumidor de agosto ronde el 4 por ciento y en septiembre vaya a saber qué pasará, pero puede ser peor.

Así las cosas, la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos políticos del Ejecutivo y del Concejo será pronunciada. Por eso se entiende que un par de funcionarios alcanzados por esta medida se hayan quejado ayer en los pasillos del municipio. "Nadie anticipó que podía ocurrir esta disparada del dólar. ¿Y ahora qué hacemos? En cualquier momento voy a proponer que se derogue la ordenanza", dijo mitad en serio mitad en broma.

Además anticipó una situación que se espera a fin de año. "A nosotros nos congelaron los sueldos. A los concejales las dietas. Eso permitió reducir el ajuste de la Tasa en este segundo semestre. Pero esos fondos no son permanentes. Así que a fin de año la Tasa debería aumentar porque ya no contará con estos recursos que le transfiere esta ordenanza y porque además está la inflación. Por tanto será un porcentaje importante que será difícil sostener para los funcionarios y concejales", dijo pensando en voz alta.



CORRAL, BOASSO

SUPER TC2000, LA

CARRERA DE CORRAL

La presentación con cierto aire de glamour de la competencia del Súper TC2000 en Santa Fe siempre posiciona a la capital provincial en el escenario tuerca del país pero también da mayor visibilidad al intendente de turno, en este caso José Corral.

Con la televisación de la carrera nocturna del sábado bajo la lluvia, más allá de las circunstancias de la carrera, entregaban un escenario fantástico. Entre los invitados especiales estuvo el ex concejal rosarino, Jorge Boasso, quien acumula en su currículum político haber sido compañero de fórmula de Miguel Del Sel cuando compitieron por la gobernación.

No es ningún secreto que Corral es uno de los principales precandidatos a gobernador por Cambiemos en Santa Fe. Y claro el compañero de fórmula debería ser del sur santafesino. Por eso en voz baja, muy baja, alguien deslizó que el ex concejal rosarino Boasso -el año pasado cosechó más de 100 mil votos como candidato a diputado nacional- es una alternativa. Ambos radicales son muy cercanos a Mauricio Macri, por lo que nadie puede descartar nada.

A propósito, alguien preguntó por qué la rafaelina radicada en Santa Fe, Andrea Valsagna, ex titular del área de Comunicación y actual secretaria de Producción del Municipio santafesino aparece en muchas fotos. ¿No será candidata a intendenta de Santa Fe en 2019? El tiempo dirá.



TOM Y JERRY,

CHASMAN Y CHIROLITA

El secretario de Cultura, Pablo Avelluto, dijo esta semana que el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tienen una relación "muy especial" en la que "muchas veces es indistinguible uno del otro". "Donde termina Macri empieza Marcos y donde termina Marcos empieza Macri, a tal punto que muchas veces es indistinguible uno del otro", explicó.

En declaraciones al canal LN+, el funcionario señaló: "Son dos aspectos de una misma manera de pensar y se complementan: hay una mirada estratégica de Marcos y una ejecutiva por parte de Mauricio".

"No hay competencia entre ellos. Además, ambos son grandes líderes de equipos. Creo que pensar a Macri sin Peña es como pensar a Tom sin Jerry", afirmó, lo cual desató una serie de memes por redes sociales con la figura de Macri Gato, el mote favorito de los detractores del Presidente.

Esta comparación poco feliz sugería que se estaba refiriendo a Macri como el "gato" y a Peña como el "ratón".

No aclares que oscurece dice un viejo dicho. "Tal vez tendría que haber hablado de Batman y Robin, o de Simon & Garfunkel. Tenemos duplas inolvidables como Bochini y Bertoni", trató de enmendar Avelluto entre risas.

Alguien se acordó de Chasman, el célebre ventrílocuo y su muñeco Chirolita. ¿Quien será Macri y quién Peña en este caso?