Mercedes EQC, la marca de la estrella se electrifica con su primer SUV eléctrico

El primer modelo EQ de Mercedes-Benz se presenta en sociedad. Se trata del nuevo Mercedes EQC, un SUV de mecánica 100% eléctrica que supone el inicio de una ambiciosa ofensiva de coches eléctricos que la marca de la estrella introducirá durante los próximos años. Llegará a los concesionarios en 2019 y cuenta con una autonomía superior a los 450 kilómetros gracias a su batería de 80 kWh. Sus dos motores arrojan una potencia superior a los 400 CV.

Tras numerosos adelantos oficiales, fotos espía e incluso un concept car, finalmente ha llegado el momento de la puesta de largo en sociedad del primer modelo EQ de Mercedes. El fabricante de la estrella ha desvelado el nuevo Mercedes EQC. Un SUV totalmente eléctrico que supone el pistoletazo de salida para la ofensiva de producto relacionada con la movilidad sostenible y eléctrica en la que está trabajando la marca alemana.

Con la marca EQ en Mercedes apuntan al futuro. El Mercedes EQC será rápidamente reconocible y se diferencia claramente del resto de SUV comercializados por la compañía gracias a los rasgos propios de los que dispone. Cuenta con unas proporciones poderosas que contrastan con una línea estilizada de techo y el contorno que adoptan las ventanillas. Por otra parte, la baja línea de cintura y el descenso del techo en la zaga, recuerda a lo SUV de línea coupé.

Mercedes engloba al EQC en un lugar intermedio entre un SUV y un SUV Coupé. Si ponemos especial atención al frontal del Mercedes EQC encontraremos una enorme superficie Black Panel que envuelve los faros y la parrilla delantera. Los acabados en negro brillante contrastan con las franjas azules sobre el fondo negro. Al igual que el distintivo MULTIBEAM, que también es de color azul.

La unión visual entre las luces LED para la conducción diurna y el enorme detalle cromado que envuelve la parrilla aporta personalidad al diseño. La estrella central, iluminada, completa la mirada futurista que ofrece el frontal del EQC. Otros detalles a destacar de la parte delantera son la toma de aire y las entradas de aire simuladas en los laterales en color negro de alto brillo.

Si nos damos una vuelta por la zaga, nos encontraremos ante una silueta estilizada a la par que deportiva. La toma de carga se encuentra en el lateral derecho del vehículo, justo encima del paso de rueda trasero. A pesar de contar con los rasgos y características propias de un SUV, el nuevo Mercedes EQC no tiene barras longitudinales de techo. También es interesante destacar las llantas de aleación ligera de diseño aerodinámico con tamaños que abarca de las 19 a las 21 pulgadas. Por último, del exterior también debemos subrayar las luces traseras en técnica «Edge-Light».

Dejando a un lado el exterior, si nos adentramos en el interior del Mercedes EQC veremos un habitáculo en el que se respira un ambiente cálido y futurista. El cuadro de instrumentos asume la forma de un puesto de conducción que gira alrededor del conductor. Las salidas de aire adoptan el nuevo canon estilístico Mercedes EQ. La dotación tecnológica es muy completa, basta con echar un vistazo a las imágenes.

Es posible encargar un sistema de sonido Burmester, aunque el sistema de info-entretenimiento MBUX es el gran protagonista. Hay dos pantallas de 10,25 pulgadas cada una y que hacen las veces de cuadro de instrumentos y visualizador de medios. Ofrece acceso a numerosos servicios digitales y las opciones de conectividad son muy completas. Además, está adaptado para mostrar la información relevante con respecto al tipo de mecánica. Autonomía, sistema de recuperación de energía durante la frenada, consumo y flujo energético.

Los materiales empleados son de primera calidad. Tapizados en símil de cuero, tejido «Sunnyvale» y las inserciones metálicas aportan exclusividad al interior. También debemos tener en cuenta que habrá disponibles dos líneas de equipamiento: Electric Art y AMG Line. La primera de ella es la descrita anteriormente mientras que el paquete AMG Line es ya conocido, pues busca realzar su lado más deportivo.

El nuevo Mercedes EQC está equipado con una gran cantidad de sistemas de asistencia a la conducción que garantizan una experiencia de uso confortable y seguro. Algunos de ellos son el asistente de frenado activo, sistema Pre-Safe Plus, asistente activo de distancia DISTRONIC, función de pasillo de salvamento

en lo que respecta al apartado mecánico del Mercedes EQC, hay que partir de la base de que cuenta con sendas cadenas cinemáticas eléctricas compactas (eATS) en ambos ejes. Los dos motores eléctricos asíncronos le confieren de una configuración de tracción total. La potencia máxima se sitúa alrededor de los 300 kW (408 CV) y 765 Nm de par máximo. El sistema, alimentado por una batería de iones de litio de 80 kWh de capacidad le permite homologar una autonomía superior a los 450 kilómetros. La batería está equipada con un sistema de refrigeración por líquido. El sistema de refrigeración es capaz de calentarse o enfriarse para funcionar siempre a un nivel óptimo.

Hay varias opciones para recargar la batería. El Mercedes EQC vendrá equipado de serie con un cargador de a bordo (OBL) refrigerado por agua y con una potencia de 7,4 kW. El EQC recarga la batería con una potencia máxima de hasta 110 kW. En este caso, el tiempo de carga es de unos 40 minutos para un incremento del 10 al 80%.

Cuenta además con un selector de perfiles de conducción que permite adaptar el comportamiento del vehículo a nuestras necesidades. Una serie de programas que permiten un mayor o menor ahorro de energía: Comfort, ECO, Max Range, Sport e Individual. También es posible regular la potencia de recuperación de energía con las levas del volante, lo que se traduce en la posibilidad de manejar el vehículo con un solo pedal.

Para los conductores que buscan exprimir al máximo la autonomía hay disponible un asistente ECO que presta una amplia ayuda al conductor para poner en marcha una estrategia de eficiencia. Por ejemplo, con indicaciones sobre el momento adecuado para levantar el pie del acelerador por acercarse una limitación de velocidad, o con funciones como el planeo y el control preciso de la recuperación.

¿Cuándo llegará al mercado? El lanzamiento del Mercedes EQC está previsto para mediados del año 2019. Su producción se iniciará el próximo año en la planta que Mercedes-Benz tiene en Bremen, Alemania. También será fabricado en China. Todas las unidades producidas en el país asiático tendrán como destino aquel mercado. De momento se desconoce el precio de partida que tendrá en el mercado español aunque la marca alemana abrirá próximamente el libro de pedidos.

Por último y no menos importante tenemos el hecho de que la batería del Mercedes EQC tendrá una garantía de 160.000 kilómetros u 8 años, lo primero que se cumpla.