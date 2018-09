Actividades del Concejo declaradas de interés Región 07 de septiembre de 2018 Redacción Por SUNCHALES

FOTO PRENSA CONCEJO./ DECLARATORIA./ Roberto Mirabella y Fernando Cattaneo al momento de la entrega del certificado.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En reciente visita a esta ciudad del diputado provincial, Roberto Mirabella, se entrevistó con el titular del Concejo Municipal, Fernando Cattaneo, a quien entregó copia del proyecto de su autoría, declarando de interés la celebración del cuadragésimo quinto aniversario del Concejo Municipal sunchalense, propuesta que recibió el aval de sus pares en la Cámara Baja provincial.

En las fundamentaciones, Mirabella ofreció una reseña histórica cuyo contenido reproducimos a continuación:

El año 1973 marcó para el país la llegada de una democracia sin proscripciones, ya que, durante los 17 años anteriores, los golpes de estado y los gobiernos de facto prevalecieron largamente en relación a los gobiernos electos por el pueblo. Cuando la ciudadanía tuvo ocasión de elegir, no pudo hacerlo en cuanto a la totalidad del espectro político que deseaba participar y eso también generó discordias, amén de que los dos gobiernos democráticos que tuvieron vigencia en ese lapso, fueron drásticamente interrumpidos por militares respaldados por quienes nunca respetaron el resultado que emanaron de las urnas.

En Sunchales, la comunidad iba a decidir quién sería su primer Intendente Municipal, y elegir a los integrantes de su primer Concejo Municipal, ya que el rango de ciudad conseguido el 19 de octubre de 1967 así lo indicaba, situación que no se había podido efectivizar en los hechos, debido a los consecutivos gobiernos de facto que imperaban desde hacía años en el país.

Sin dudas el acto electoral del 11 de marzo de 1973 marcó para la historia de Sunchales un hito trascendental. Tras el respectivo escrutinio Julio César Sartini -representante del Partido Demócrata Progresista- fue consagrado como el Intendente de la ciudad, en tanto Julio Aníbal Oroná y Bernardino Demarchi -ambos del Partido Justicialista- Ítalo Palomeque en representación del Frente Justicialista de Liberación Nacional (Fre-Ju-Li) Dr. Aldo Costamagna y Luciano Scarafía – representando al Partido Demócrata Progresista) y Carlos Toselli de la Unión Cívica Radical, fueron electos para conformar el Primer Concejo Municipal.

Poco a poco se iba conformando el Concejo Municipal de Sunchales, que oficialmente debía iniciar sus funciones a partir del 25 de Mayo de 1973, fecha estipulada para la asunción de las nuevas autoridades de la ciudad. El acto de referencia se inició con el tradicional Tedeum oficiado en la Iglesia San Carlos en honor de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, al que asistieron las autoridades salientes del gobierno municipal, encabezadas por el Comisionado Municipal Sr. Aldo Trinchieri- quién era Presidente Comunal de Sunchales y tras el golpe de estado fue designado Comisionado Municipal- junto a los miembros de su gabinete, las autoridades electas, y numeroso público que respaldó con su asistencia una jornada de particular importancia para la comunidad.

Tras el oficio religioso, en la planta alta del edificio municipal-donde se hallaba el salón de actos- se efectivizó la ceremonia protocolar de asunción de las nuevas autoridades tanto a nivel de Intendencia como del Cuerpo Deliberativo.

Así el Concejo inició su labor, para nada fácil por cierto, influyendo en ello distintos factores, entre ellos, la inexperiencia. Afortunadamente la cercanía de Rafaela y de Esperanza permitió concurrir asiduamente al Concejo Municipal de esas ciudades para solicitar información acerca de las formas, diferencias y contenidos básicos de la legislación habitual que se maneja en un Concejo.

El lugar físico que ocupó el primer Concejo Municipal estaba comprendido en la planta alta del edificio municipal, con frente a calle 25 de Mayo-donde hoy está el Salón Azul- y la totalidad de las dependencias se resumía en: Sala de Reuniones, una pequeña Secretaría y una cocina aún más mínima.

Un nuevo golpe de estado, se concretó el 24 de marzo de 1976 y a partir de él se inició la etapa más aciaga de la historia argentina por las consecuencias que aún hoy, en distintos aspectos, se está padeciendo. Obviamente, al igual que en todo el país, el gobierno democrático de la ciudad de Sunchales pasó a ser recuerdo y el Concejo Municipal siguió idéntica suerte.

Así terminó la primera experiencia del Concejo Municipal de Sunchales. Habían transcurrido 2 años y 10 meses desde que inició su misión legislativa, que afortunadamente se reanudara en 1983.