Agasajo a dos promociones

La Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 428 “Luisa Raimondi de Barreiro” (ExColegio Nacional) informó que mañana, sábado 8 de septiembre, a las 19:30 se realizará el tradicional acto para agasajar a las promociones 1968 y 1993 que cumples sus Bodas de Oro y Plata respectivamente.

Como tradicionalmente se viene haciendo en la institución, los ex-alumnos se reunirán en la escuela a las 18:00 para asistir a una clase con un profesor convocado por ellos y luego a las 19:30 se realizará el acto con la participación del coro de la escuela.

Este tipo de reencuentros adquieren un carácter altamente emotivo debido a que en muchos casos los ex alumnos no mantienen una relación cercana ni permanente, pero sí forman parte de recuerdos compartidos y además tienen ese sentido de pertenencia con la institución. Como siempre se sugiere, los más sensibles deben llevar pañuelos porque no pocos lloran entre tanto abrazos y saludos.