Un pico de presión afectó a Charly García Información General 07 de septiembre de 2018 Redacción Por El consagrado artista debió suspender un recital en Rosario.

ROSARIO, 7 (NA). - El legendario músico Charly García debió interrumpir el recital que brindaba en el expredio de La Rural, de la ciudad de Rosario, como consecuencia de un pico de presión arterial.

García, de 66 años, había interpretado 14 temas en poco más de una hora y, tras varias interrupciones, el telón se cerró definitivamente cuando médicos que lo asistieron le aconsejaron no seguir, de acuerdo con lo informado por el sitio del diario La Capital.

El autor de mucho de los temas emblemáticos del rock argentino había deleitado a un público de distintas generaciones, con varios de sus clásicos.

Vestido con traje y sombrero al tono, y flanqueado por Rosario Ortega y el Fabián "Zorrito" Von Quintiero, el artista deleitó a las cuatro mil personas que asistieron a ese sector del Parque Independencia.

A finales de julio pasado, el músico había tocado 25 temas en Córdoba, la misma cantidad que poco antes en el Luna Park, aunque el público se mostró conforme con interpretaciones como la de "No soy un extraño", donde el ex Serú Girán sacó a relucir de su garganta agudos con reminiscencias a épocas pasadas.

Se vivieron momentos emocionantes, como con el tema "Cuchillos", con la inolvidable Mercedes Sosa en la pantalla, y con "No llores por mí Argentina" y la gente exaltada en cánticos contra el Gobierno Nacional como unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode" y "Mauricio Macri, la puta que te parió".

Se produjeron varias interrupciones, Charly ya había recibido la sugerencia de no seguir por su presión alta y sin embargo retomó su senda musical.

En un momento, parecía que el cuerpo del músico se inclinaba en forma involuntaria hacia un sector lejano del micrófono, momentos en el que crecía el papel de la vocalista Rosario Ortega.

Finalmente, el telón no volvió a levantarse cuando el cuerpo le demandó a Charly el epílogo del show.