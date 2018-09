Avanza proceso de auditoría externa Locales 07 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO CM APERTURA./ Franco Bertolín, Claudia Galdinal, Raúl Bonino, Jorge Muriel y Lisandro Mársico.

Dando continuidad al trabajo de transparentar el proceso de gestión y administración pública, el Concejo Municipal de Rafaela realizó la apertura de sobres para la selección de auditores externos.

El pasado martes, autoridades y funcionarios del Concejo Municipal, el presidente Raúl Bonino, el vicepresidente primero Jorge Muriel, el vicepresidente segundo Lisandro Mársico, junto al secretario Franco Bertolín y la prosecretaria Claudia Galdinal, realizaron la apertura de sobres para la ampliación de información correspondiente a la solicitud que dará inicio a la selección de auditores externos para comenzar con el trabajo de control sobre los aspectos contables del cuerpo legislativo.

Se trata de un proceso necesario, que da continuidad al eje de trabajo y planificación que se corresponde con la intención de poder transparentar el manejo de fondos públicos desde el Concejo Municipal.

"La auditoría externa es la herramienta más fiable para poder incrementar todos los estándares de transparencia que posee el Concejo", expresó al respecto el titular del Concejo Bonino.

Por su parte, Muriel opinó que “tenemos nuestros recelos con respecto a la auditoría porque después se actúa siempre sobre lo ya realizado. Los tribunales de cuenta llegan siempre cuando el error ya se cometió y muy pocas veces se subsana o se castiga a alguien. Por eso hablo de la importancia de generar los procesos como corresponde para que no se cometan los errores. La auditoría nos tiene que dar la posibilidad de generar una herramienta para que las cosas no vuelvan a suceder. No estoy convencido (con la auditoría) y es real. Para atrás hay que investigar todo lo que haga falta, no nos vamos a oponer. Pero hay que resolver lo presente y legislar para el futuro para que no vuelva a ocurrir”, según publicó LT28 Radio Rafaela en su web.