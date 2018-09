Elecciones de la CTA: la lista 10 ganó ampliamente Locales 07 de septiembre de 2018 Redacción Por UNICA LISTA EN CASTELLANOS: OGGERO, NUEVO SECRETARIO GENERAL

FOTO FACEBOOK CTA CASTELLANOS VOTACION./ Al igual que en el resto del país, Rafaela también eligió sus dirigentes.

Ayer se concretaron las elecciones en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), dando como ganador a la lista 10, por amplia mayoría. A nivel nacional, venció 691 votos a 79 de la lista 6 y a nivel provincial, 702 contra los 85 de la oposición. Hubo 211 votos en blanco en el Departamento y 132 para la disputa provincial y un bajo nivel de anulados y recurridos. De esta forma, fueron ratificados en sus cargos Hugo Yasky a nivel nacional, José Testoni en la Provincia y Martín Oggero reemplazará a Juan Soffietti como Secretario General de la CTA Castellanos. Aquí no hubo competencia, pero igual logró 691 votos.

Las elecciones comenzaron a partir de las 7, en 65 mesas de votación con 75 lugares (porque hay urnas volantes y fijas).

La Agrupación 4 de Abril Castellanos hizo circular un comunicado en donde manifestaba su repudio a lo que consideró "prácticas antidemocráticas", haciendo notar "situaciones irregulares en las mesas", sosteniendo que había pasado "en muchas escuelas".

Oggero, en diálogo con LA OPINION, "no compartimos su mirada. Si tuviéramos prácticas antidemocráticas, ¿con qué necesidad abriríamos 75 mesas, más teniendo una sola lista en el Departamento? El inconveniente que hubo, sobre todo en Rafaela, es que algunas escuelas que agrupaban a otras -lo que hacía que hubiera una gran cantidad de empadronados- no se mandaron la cantidad de votos suficientes de ambas listas. Parece que tuvieron la intención de manchar las elecciones".



YASKY REELECTO

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se encaminaba a retener la conducción por los próximos cuatro años, según los datos parciales que se difundieron esta noche de las elecciones que realizó la central obrera.

En la categoría para Secretaría General nacional, Yasky lideró la Lista 10 "Unidad de los Trabajadores", que de acuerdo a las proyecciones realizadas con las primeras cifras difundidas obtenía el 89% de los votos.

Yasky fue desafiado por Daniel Rapanelli, dirigente del Suteba-Ensenada y del Partido Obrero, quien encabezó la Lista 6 "Multicolor" y alcanzaba el 8%, de acuerdo a los mismos datos.

Yasky, de 68 años, fue durante años secretario general del principal sindicato de docentes bonaerense, Suteba, y actualmente también es diputado de Unidad Ciudadana.



ATE CON INTERNAS

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le envió hoy una carta documento al líder de una de las CTA Autónomas Pablo Micheli en la que le anticipó que dejará de pagarle una suma de dinero compensatoria, al tiempo que le hace cesar la licencia gremial que había solicitado desde esa entidad.