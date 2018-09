Los Pumas con 4 cambios Deportes 07 de septiembre de 2018 Redacción Por RUGBY, MAÑANA A LAS 4:35 EN NUEVA ZELANDA

NELSON, Nueva Zelanda, 7 (AFP-NA). - Los Pumas argentinos, con la moral por las nubes luego de su victoria contra Sudáfrica en Rugby Championship, anunciaron cuatro cambios en el XV inicial ante los All Blacks de Nueva Zelanda, el sábado a las 4:35 AM (hora Argentina), en Nelson, Nueva Zelanda. El técnico Mario Ledesma dispuso así que el forward García Botta sustituya a Juan Figallo -que regresa con los Saracens tras una lesión-, y Tomás Lezana debutará en tercera línea en el puesto de Pablo Matera, que estará en el banco.

El medio scrum Martín Landajo será titular por primera vez desde el test contra Escocia de junio, relegando a Tomás Cubelli a un puesto de suplente, y Jerónimo de la Fuente sustituye a Bautista Ezcurra en el centro. Además, Juan Pablo Zeiss, Julián Montoya y Gastón Cortés podrían festejar su estreno con Los Pumas.

Nueva Zelanda y Argentina vivirán su 26º enfrentamiento. La balanza está inclinada a favor de los All Blacks, que se impusieron en 25 ocasiones, concediendo sólo un empate, en Buenos Aires en 1985.

Los Pumas formarán entonces con: 1-Santiago García Botta, 2-Agustín Creevy (c), 3-Nahuel Tetaz Chaparro, 4-Guido Petti, 5-Tomás Lavanini, 6-Tomás Lezana, 7-Marcos Kremer, 8-Javier Ortega Desio, 9-Martín Landajo, 10-Nicolás Sánchez, 11-Ramiro Moyano, 12-Jerónimo De la Fuente, 13-Matías Moroni, 14-Bautista Delguy, 15-Emiliano Boffelli. Suplentes: 16- Julián Montoya, 17- Gastón Cortés , 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Matías Alemanno, 20- Pablo Matera, 21- Tomás Cubelli, 22- Bautista Ezcurra, 23- Juan Cruz Mallía. Entrenador: Mario Ledesma.

Por su parte, Nueva Zelanda confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con ocho cambios respecto de la fecha 2 del Rugby Championship, donde batieron por la revancha de la Bledisloe Cup a Australia.

El equipo será con 1- Karl Tu’inukuafe, 2- Codie Taylor, 3- Owen Franks, 4- Brodie Retallick, 5- Scott Barrett, 6- Shannon Frizell, 7- Ardie Savea, 8- Kieran Read –c-, 9. TJ Perenara, 10- Richie Mo’unga, 11- Waisake Naholo, 12- Ngani Laumape, 13- Jack Goodhue, 14- Nehe Milner-Skudder y 15- Ben Smith. Suplentes: 16- Nathan Harris, 17- Tim Perry, 18- Ofa Tuungafasi,19- Samuel Whitelock, 20- Luke Whitelock, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Damian McKenzie, 23- Anton Lienert-Brown. Entrenador: Steve Hansen.