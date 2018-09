Avanza la regulación dominial en el barrio Virgen del Rosario Locales 07 de septiembre de 2018 Redacción Por FUNCIONARIOS SE REUNIERON CON LOS VECINOS

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD DIALOGO./ Participaron el intendente Luis Castellano, Diego Colono, el coordinador del Nodo, Fernando Muriel, el diputado Omar Martínez y el fiscal Municipal Daniel Galloppo.

Ayer, en la pileta municipal Granja El Ceibo, el intendente Luis Castellano junto a funcionarios del gobierno provincial participaron de una reunión con vecinos de las manzanas 3 y 4 del barrio Virgen del Rosario con el objetivo de avanzar en la regularización dominial de sus viviendas.

Estuvieron presentes en representación del municipio el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López; el fiscal municipal, Daniel Galoppo; la coordinadora de Planeamiento Urbano, Mariana Nizzo. En tanto que por el gobierno de la provincia participaron el coordinador del Nodo 2, Fernando Muriel; el diputado Omar Martínez; el coordinador de la Unidad Ejecutora para la Regularización Dominial, Diego Colono; y el director provincial de Desarrollo y Orientación Social Región II – Rafaela, Rodolfo Giacosa.

Este proceso se inició a partir de un convenio de colaboración entre el Estado local y provincial que tiene como finalidad la aplicación de la Ley Nacional 24.374 que establece un régimen de regularización dominial en favor de determinados beneficiarios.

“Muchas de las personas que están hoy acá, compartimos construyendo las casas cuando esto era nada y estábamos haciendo los ladrillos acá en lo que era el Plan Arraigo y ahora Monseñor Zazpe”, recordó el Intendente.

Además dijo que “eso tiene una razón porque en el momento donde se construyeron estos barrios había una emergencia, mucha gente no podía pagar el alquiler, eran momentos muy difíciles, se necesitaba indefectiblemente poder ir a un terreno. El plan COPROVI consiguió esos terrenos y la gente construyó y pudo cumplir su primer objetivo que era mudarse”.

También remarcó: “Debo reconocer que se lo planteamos al otro gobierno provincial y esta vez, el gobernador Miguel Lifschitz tuvo la voluntad política de hacerlo por eso se pudo concretar. El municipio solo no podía”.

“Es una buena noticia muy esperada desde hace mucho tiempo, y tener un papel que diga esta casa es mía, un papel que uno pueda guardar y usarlo para cualquier trámite. Saber que eso les puede quedar a sus hijos después de tanto sacrifico por tener la casa es muy importante, les agradezco la espera y a todos los que representan el Gobierno de la Provincia y al equipo municipal”, agregó Luis Castellano.

Diego Colono, por su parte, manifestó: “El compromiso del Gobernador que fue quien nos puso a trabajar desde todas las áreas de gobierno y a nosotros específicamente. También el Ministro de Desarrollo Social tomó esto muy en serio”.

“En un principio se empezó a trabajar con los vecinos de las otras manzanas del barrio que no tenían este inconveniente que estamos solucionando y hoy nos toca trabajar en forma conjunta para solucionar el caso de las manzanas que ustedes habitan”, expresó.

“Lo que queda ahora es la responsabilidad de hacer llegar al Nodo la documentación necesaria para que el trámite pueda avanzar”, aclaró.

A su turno, Fernando Muriel recordó “la decisión política del gobernador Miguel Lifschitz de resolver esta situación que viene de hace muchísimos años. Varios vecinos eran titulares de su vivienda pero no tenían la escritura. En el marco de la Ley Nacional que permite la Regularización Dominial, es que el gobernador dio las instrucciones a las diferentes áreas para que se comience con este proceso, articulando también con el municipio para trabajar juntos. Ahora las familias podrán concluir el trámite y lograr la escrituración tan esperada”.

Giacosa, a su turno, detalló los ejes de la reunión: “explicamos a los vecinos los avances de este convenio que firmamos con el municipio. Además, se les entregó una carpeta con los formularios y pasos a seguir para concluir con el trámite de escrituración y se respondieron a las preguntas que tenían. Ahora, deben completar la documentación y entregarla en el Nodo (Santa Fe 2771), donde también se irán evacuando toda duda que se tenga durante el proceso”.

El barrio cuenta con 476 lotes -en varios terrenos se construyeron dos o hasta tres viviendas-. Alrededor de 120 trámites ya han sido iniciados desde que el gobernador Miguel Lifschitz se reunió el año pasado con vecinos del sector para encontrar una solución definitiva a este problema.