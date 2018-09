El Provincial U13 en Totoras Deportes 07 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Entre hoy y mañana se disputará en Totoras el torneo Provincial U13 de básquetbol. La Asociación Rafaelina integrará la Zona A, a jugarse en el Club Unión, junto con Noroeste, Cañadense y Oeste Santafesino, mientras que en B (con sede en Totoras Juniors) lo harán Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Reconquista.

El equipo de la ARB será dirigido por Pablo Madera, del Club Argentino Quilmes, y tendrá a los siguientes jugadores: Mateo Ternavasio, Santiago Cagliero, Franco Mohamed, Francisco Acebal, Laureano Kurganoff, Pedro Alfonso, Ezequiel Taborda, Agustín Bertola, Agustín Cravero, Agustín Migliore, Agustín Bertorello y Santiago Domínguez. DT: Pablo Madera. AT: Germán Schnidrig y Mario Bircher. PF: Marcelo Alassia.

El equipo de nuestra Asociación debutará esta noche, a las 20.30, frente a Cañada de Gómez.



DOMINGO Y MARTES

La fecha 13 del torneo Oficial de Primera División de la ARB se disputará desde el domingo. Dicho día se enfrentarán, a las 20:30: Independiente vs. Ben Hur; Libertad vs. Atlético y Peñarol vs. Unión. El martes completarán 9 de Julio vs. Argentino Quilmes, a las 21:30.

Luego de esta jornada quedarán la fecha 14 (por fixture última), y la tercera que quedó pendiente, además del partido que deben Libertad e Independiente.