Toyota llama a revisión más de un millón de vehículos híbridos

MÁQUINA. Toyota llama a revisión a más de un millón de sus híbridos (más de 20.000 en España) por riesgo de incendio.

TOKIO, 6 (AFP-NA). - Tras un verano de lo más completo en lo que toca a llamadas masivas a revisión, se suma un nuevo caso y, esta vez, con Toyota como protagonista. Un defecto de fábrica detectado por el fabricante, que afecta al cable de sujeción de su sistema de propulsión híbrido, podría derivar en incendio. Por ello, la marca nipona ha puesto en marcha una campaña de revisión, que afecta a 1,02 millones de coches en todo el mundo.

Entre los más de un millón de coches híbridos de la marca nipona que tendrán que pasar por el taller a nivel mundial, 219.000 corresponden a Europa (incluyendo Turquía e Israel) y, más concretamente, 21.426 han sido comercializados en España.

No es la primera vez que Toyota se ve obligada a una campaña de revisión masiva. Hace tres años, 625.000 de sus modelos híbridos tuvieron que pasar por el taller por un fallo de configuración en su software (11.619 en España correspondientes al Prius y al Auris hybrid), mientras que el año pasado se veía salpicada por el escándalo de los airbags Takata, al no desplegarse correctamente en caso de accidente, por lo que tuvo que solicitar la revisión de 2,9 millones de coches en varios mercados, incluyendo el europeo, con un total de 350.000 vehículos afectados.



POSIBLE RIESGO DE INCENDIO

Según ha explicado Toyota en un comunicado, el defecto se ha encontrado en el arnés del cable de sujeción del sistema de propulsión híbrido. Una parte de este dispositivo podría entrar en contacto con la cubierta del motor y, tras el paso del tiempo, podría acabar desgastándose hasta generar un cortocircuito y ocasionar un sobrecalentamiento.

En el peor de los casos, "si se genera suficiente calor, existe un aumento del riesgo de incendio del vehículo", ha expuesto el fabricante nipón. De esta manera, la marca ha solicitado a los clientes que pasen por los talleres de la marca a fin de corregir el problema.

Toyota ha asegurado que, en caso de no estar este cable correctamente instalado o si mostrara síntomas de desgaste, será sustituido por otro nuevo que, además, contará con una capa de protección adecuada para subsanar el problema. Por contra, si el cable de sujeción no está desgastado, se instalará una cinta protectora. La operación, por supuesto, será gratuita.

En lo que respecta qué modelos presentan este fallo, éstos son la nueva generación del Toyota Prius, así como el Prius Prime (la versión híbrida enchufable del compacto nipón) y el todocamino híbrido Toyota C-HR.

Si bien el Prius híbrido enchufable no ha llegado a comercializarse en España, sí lo han hecho los otros dos modelos. En concreto, de las 21.426 unidades afectadas en nuestro país, 991 corresponden al nuevo Prius (99 en Canarias), y los 20.435 modelos restantes al Toyota CH-R (484 en el archipiélago canario).

Con éste, ya son varios los defectos de fabricación detectados por fabricantes este verano que pueden acabar con el vehículo en llamas. Ford también solicitaba recientemente que sus eléctricos e híbridos enchufables acudiesen al taller al detectar un defecto en el cable de carga y Volkswagen hacía lo propio por un fallo en el sistema de iluminación del techo panorámico de los nuevos Tiguan y Touran.