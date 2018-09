Proyectan “Pizarrones” en los Viernes de Cine Información General 07 de septiembre de 2018 Redacción Por La película narra la odisea de unos profesores que recorren las inseguras montañas kurdas, en la frontera entre Irán e Iraq, buscando alumnos a los que enseñar.

FOTO ARCHIVO PIZARRON VIAJERO. La película ganó el premio Especial del Jurado del Festival de Cine de Cannes.

El Espacio Viernes de Cine, conformado por la Sociedad Italiana de Rafaela “Víctor Manuel II” y la Sede Rafaela-Sunchales de la Universidad Nacional del Litoral, anuncia la proyección del film correspondiente al mes de septiembre. Será este viernes 7, a las 20:30, en la Sala “Hermanos Operto” de la institución sita en Pueyrredón 262. En la oportunidad, se podrá ver “Pizarrones”, una película iraní que obtuvo en su momento el Premio del Jurado del Festival de Cine de Cannes. La misma, está dirigida por Samira Makhmalbaf, creadora de otra cinta aclamada por la crítica internacional, “La manzana” (1998).

Como es habitual, su visionado será en idioma original con subtítulos en español. La entrada es libre y gratuita (se puede dejar una contribución voluntaria).

La intención de este Espacio cultural, es hacer que las películas “dialoguen” con la realidad. En ese sentido, el film elegido para proyectar en septiembre, pretende agasajar a los maestros y las maestras en su día, a celebrarse el próximo martes 11; invitándonos a la reflexión en torno al extremo compromiso con la educación que tienen docentes, en este caso, del Kurdistán Iraní. También, invita a pensar sobre la educación como valor y derecho, sobre todo en tiempos donde pareciera que está más en peligro que otras veces.



ATENCION ESPECIAL

Otro de los sellos distintivos del Espacio, es el cuidado que le da a su público. Se lo recibe con café, golosinas y se lo hace participar de sorteos de libros de Ediciones UNL y consumiciones sin cargo en dos bares amigos como Jalito de Rivadavia 115 y Alma Baiana de Güemes 484. Vale mencionar que la realización del Ciclo está en manos de la gestora cultural María Emilia Sánchez.



SOBRE LA PELICULA

“PIZARRONES”

Título original: Takhté Siah. Año: 2000. Duración: 85 min. País: Irán. Dirección: Samira Makhmalbaf. Guión: Samira Makhmalbaf, Mohsen Makhmalbaf. Música: Mohammad Reza Darvishi. Fotografía. Ebrahim Ghafouri. Reparto: Saeid Mohammadi, Bahman Ghobadi, Behnaz Jaffari, Mohammad Karim Rahmati. Género: Drama.

Sinopsis: Said y Reeboir son dos, entre una decena de maestros, que sienten que su profesión es lo más importante del mundo y quizás saben que, solo mediante la educación, se puede conseguir que haya hombres libres, conciencias despiertas y naciones en paz. Para Said y Reeboir, la guerra que ahora tiene enfrentado a su país, Irán, contra su vecino Irak, que los tiene a ellos en medio de las balas y los bombardeos, no les impide llevar adelante su propósito de alfabetizar, a cualquier costo, las zonas rurales donde habitan muchísimos niños y adultos mayores que no han tenido acceso a las letras.

Vale destacar que el Espacio Viernes de Cine, inició sus actividades en el año 2009, por lo que el próximo año estará festejando su primera década de vida.