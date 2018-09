Selección y un tiempo de cambios Deportes 07 de septiembre de 2018 Por Néstor Clivati Leer mas ...

Dybala y Pavón, de los más reconocidos en esta joven selección.

En los primeros minutos de este sábado, la Selección Mayor, jugará uno de los tantos partidos amistosos de los últimos años, una modalidad, que hace un par de décadas, no estaba tan instaurada y mucho menos regulada por FIFA en los calendarios anuales.

Presentado así, no surgen datos muy atractivos como para colocarlo como una efeméride; en cambio, si agregamos que será el primero desde que estas convocatorias incluyen prioritariamente a los futbolistas más destacados de nuestro país en el mundo, en el cual, casi ninguno de esa elite, se ha sumado, entonces sí, el partido ante Guatemala, conlleva características de histórico.

Pero mayor profundidad adquiere esta coyuntura, cuando el ausente principal es nada menos que Lionel Messi, un abanderado infalible, sea cual fuere la instancia y los entrenadores de turno, y que en esta ocasión, decidiera excluirse por un tiempo indeterminado.

Hace unos días, el 17 de agosto, se cumplieron 13 años de su debut con la albiceleste. Cómo no recordarlo, si además de ingresar a los 18 minutos del segundo tiempo reemplazando a Lisandro López, en un amistoso ante Hungría con la camiseta 18, fue expulsado en su primera intervención, por haber reaccionado contra Vilmar Vanczak luego de una falta, que merecido la severa sanción del alemán Markus Merk.

Ese dato amplifica la magnitud de esta dolorosa ausencia; excepto esporádicas bajas impuestas por lesiones, nunca dejó de presentarse con el combinado de nuestro país, ni siquiera después de haber anunciado su renuncia, abrumado por la impotencia de otra final perdida en este caso en la Copa América Centenario, para luego rectificarla rápidamente, seducido por la invitación que Edgardo Bauza le hiciera para jugar en las últimas eliminatorias, ante Uruguay en Mendoza.

Hoy estamos más desamparados que nunca, si los ciclos se miden por la vigencia y constancia de los jugadores brillantes. Messi por primera vez, no jugará voluntariamente un partido internacional y esta noticia que entristece, azuza el presente de AFA y obliga a la confirmación de un plan de trabajo sustentable urgente.

Lionel Scaloni, elegido para esta transición, es un hombre correcto y de buen perfil para delinear los primeros pasos, el destino lo ha puesto en un lugar incómodo pero desafiante, debe resolverlo casi todo y ya tiene escritas las primeras reglas; una de ellas, pensar un equipo sin este genio contemporáneo, a 13 años de su debut y con la paradoja como premonición. Esa tarde ante Hungría, a la que aludíamos, cuando Messi, se metió para comenzar a escribir una gran historia del fútbol mundial de la mano de José Pekerman, en la cancha, lo esperaba entre otros Lionel Scaloni, uno de los testigo privilegiados de aquel debut, el mismo que en unas horas, ingresará para colocar la piedra basal de esta renovación, pero sin su magia.



OPORTUNIDADES PARA TODOS

Cuando se difundió la lista de convocados para estos partidos, además de procesar el singular impacto provocado por las ausencias de Messi, Agüero, Higuain, Otamendi, Rojo, Banega y Di Maria y los anuncios de Mascherano y Biglia decretando el final de sus ciclos con la albiceleste; espontáneamente, comenzaron a surgir un docena de apellidos que serán los depositarios de las primeras oportunidades, en este renovación que apresura el futbol argentino.

Scaloni fue generoso con el torneo doméstico al momento de confeccionar esta situación, todo un guiño para el vapuleado y mediocre futbol argentino. En todas la líneas aparecen jugadores que vemos con frecuencia en nuestro medio, desde Franco Armani, gran incorporación para el arco River, pasando por Renzo Sarabia (sustituto de Gabriel Mercado por la lesión del jugador del Sevilla) y que Racing sumara de Belgrano Córdoba; siguiendo por Alan Franco, joven zaguero de Independiente, para después subrayar las apuestas a otros más bisoños como Matías Vargas, buena figura de Vélez y Exequiel Palacios, volante que Marcelo Gallardo ya está disciplinando para ser titular en River. Para el final de este recorrido por los jugadores de la Superliga que integran la delegación, una mención para el Gonzalo Martínez, seguramente el más experimentado a pesar de sus 25 años y que está atravesando un gran momento con la camiseta Millonaria. El Pity, estuvo en la órbita de Sampaoli pero nunca hasta ahora había sido convocado.

El resto, es una mixtura entre jugadores nuevos para esta empresa y otros que deberían convertirse en el mascaron de proa, de los nuevos tiempos. Giovani Lo Celso, ahora en el Betis; Paulo Dybala, socio de Cristiano Ronaldo en la Juventus y Mauro Icardi, capitán y goleador contemporáneo del Inter, son los llamados a tomar la posta, mientras seguimos monitoreando los procesos de maduración de otros que se están acomodando en las competencias más exigentes. Giovanni Simeone, delantero de la Fiorentina; Santiago Ascacibar, ex jugador de Estudiantes ahora en el Stuttgart y Gerónimo Rulli, otro ex Pincha con varias temporadas en España y pocas chances en la selección, tendrán un buen escenario para mostrar sus credenciales. En marcha una nueva etapa, que por tratarse del universo criollo, uno nunca sabe los verdaderos alcances de la misma.