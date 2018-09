UOM Seccional Rafaela, una entidad gremial al servicio de sus afiliados Locales 07 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA UOM RAFAELA ACTO. El sorteo de lotes de la CGT tuvo entre los beneficiarios a 11 afiliados de la UOM.

Para agasajar a todos los trabajadores metalúrgicos afiliados, nada mejor que poner en su conocimiento todas las novedades que se han producido en este año de trabajo desde la UOM Seccional Rafaela cuya Comisión Directiva encabeza Roberto Oesquer. "Aprovechamos la oportunidad para saludar a los compañeros metalúrgicos en su día, y proclamar el espíritu que nos hace permanecer unidos en esta cruzada de dignidad, calidad de vida y de trabajo", sostuvo la organización sindical en un informe de prensa.

"La participación que se ha conseguido en los fondos de recaudación de la obra social y los aportes de sindicato, posibilitan a esta Seccional el emprendimiento de nuevas obras, convenios con instituciones, y actividades sociales en general, en beneficio de toda la familia metalúrgica", señaló el gremio.

En materia de salud, con la obra social los afiliados pueden atenderse en el Centro Médico Propio, Forjar Salud, donde se cuenta con consultorios equipados para traumatología y colocación de yesos, fisioterapia y kinesiología, radiología, odontología en tanto que recientemente, se ha incorporado un nuevo ecógrafo.

Además, también hay consultorios que se destinan a las consultas médicas de especialidades: clínica, cardiología, ginecología, pediatría, psicología, psicopedagogía, nutrición, fonoaudiología, etc. Todo ello distribuido en las dos plantas que componen el edificio, donde cada día los equipos de empleados y médicos se empeñan en mejorar la atención y los servicios.

Asimismo, el sindicato sumó un nuevo equipo de rayos digital en el centro de salud cito en Bv. Lehmann 597. El mismo es un equipamiento de última generación para obtener imágenes de gran calidad y nitidez, además permite entregar el material a través de un CD o por correo electrónico, con la intención de que luego el médico pueda modificar la imagen y poder observarla con más detalles. También se ha adquirido un ecógrafo Philips Ultrasonido, que cuenta con imágenes 2D y 3D/4D.

Entre los Centros médicos prestadores, se encuentran el Sanatorio Nosti, la Clínica Nacer, el Sanatorio Moreno, la Clínica Santa Juana (Ma. Juana), el SAMCO San Vicente, los Consultorios Externos Filial San Vicente, y la Clínica Sunchales. Además, hay un convenio con guardias médicas.



CAMPO DE DEPORTES

Los afiliados y sus familiares tienen a su disposición un excelente predio en jurisdicción del distrito Bella Italia. Se trata del campo de deportes “7 de Septiembre”, que brinda amplias comodidades a sus visitantes, un salón de fiestas con capacidad para aproximadamente 1200 personas, cancha de fútbol con sistema lumínico y un sector de camping con una buena cantidad de quinchos con mesas y asadores.

En diciembre de 2017 se instalaron juegos de parque integradores y desde el año 2014, funciona un nuevo natatorio olímpico en las instalaciones. El mismo consta de 30 metros de largo por 11 metros de ancho, y para los más pequeños se construyó un espejo o también llamado terraza de agua de 8 metros por 5 metros. Además se cuenta con vestuarios y duchas para damas y caballeros.



FUNDACION CAPACITAR

En septiembre de 2017, se comenzó la ampliación y construcción de una nueva aula didáctica en la Fundación Capacitar Anexo Sunchales, que fue posible gracias al Subsidio entregado por el gobernador Miguel Lifschitz en nuestra última Cena del Día del Metalúrgico.

Así también, el pasado 3 de septiembre han comenzado los nuevos cursos de Tornería CNC, Soldadura nivel inicial y calificado del Programa REDES 2018 – Formación para el trabajo". Es iniciativa del gobierno de la provincia de Santa Fe, y busca mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas desocupadas u ocupadas con necesidades de recalificación.

Estos cursos están destinados a afiliados, hijos de afiliados o cualquier persona ajena a la institución que sea mayor de 18 años y esté interesado en aprender un oficio.

Cabe destacar que el Centro de Formación Profesional de calle Alberdi 273 se encuentra equipado con dos Simuladores de Torno CNC uno Fanuc y otro Siemens, 2 Tornos de control numérico Camporesi y además en la planta alta cuenta con una sala de informática con capacidad para 12 alumnos.

Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para cursos de Operador informático nivel inicial y mediciones mecánicas e interpretaciones de planos



11 LOTES PARA AFILIADOS

Otro de los objetivos alcanzados este año fue el acuerdo logrado entre la CGT y la Provincia para sortear 50 lotes entre trabajadores locales. Los lotes se sortearon el pasado 28 de agosto se realizó el sorteo de los mismos, y 11 fueron destinados a afiliados de UOM que cumplieron con los requisitos pedidos por la Provincia.

Estas familias pueden así acceder a su terreno propio con valores muy por debajo de lo que ofrece el mercado y financiado en cuotas proporcionales a sus ingresos.



MAS BENEFICIOS

• Farmacia: se cuenta con local propio en Rafaela y se realiza un 40% de descuento en los medicamentos de Vademécum UOM, más de un 10% de descuento por pago al contado, un 20% en los demás medicamentos y entrega de vacunas antigripales al 100%.

• Plan Materno Infantil: la cobertura es del 100% en las embarazadas y hasta el año de vida en el bebé, con entrega de leche medicamentosa los primeros tres meses de vida con previa presentación de receta, formulario, fotocopia de carnet y recibo de sueldo.

• Seguro de vida y sepelio: seguro de vida para el titular de $ 534.733 que se duplica en caso de accidente y sepelio que se hace extensivo a todo el grupo familiar.

• Servicio de Ambulancias: equipadas como unidades de traslados urbanos y larga distancia para transportar personas enfermas o sometidas a cirugía y no para cuidados intensivos.

• Otros beneficios: asesoramiento legal; cronograma Vuelvo a estudiar, una acción de inclusión socioeducativa dirigida a los afiliados adultos que por diversos motivos no han concluido su educación secundaria; becas para adultos que desean terminar el secundario a través del Bachillerato en UTN Facultad Regional Rafaela.

• Turismo: Nuevo Hotel de UOM en Capital Federal. Además, hoteles de Mendoza, Mar del Plata, San Bernardo, Ostende – Pinamar, Villa Carlos Paz, La Falda, Huerta Grande, y Camping en Río Ceballos – Cba. Hotel ATE Santa Fe.

• Óptica: descuento del 25% en MECAC y 20% por pago contado en Merlo y Lencioni.

• Jardín Materno Infantil a través de convenio realizado con Jardín Maternal Caramelitos, en el que actualmente asisten 50 niños de 45 días a 4 años.

• Colonia de Vacaciones en el nuevo natatorio en predio del campo de deportes de UOM en Bella Italia, que cuenta con trasporte y dos recorridos en diferentes paradas de la ciudad.

• Entrega de guardapolvos escolares (al inicio del ciclo lectivo).

• Descuentos: 5% en Librería Ideas, 15% en Hipermercado Libertad todos los días lunes en todas las sucursales del país. Compra mínima de $ 600 ticket total; descuento en Veterinaria Esopo; descuento 10% en agencia de turismo Rey Mar Tur; precios especiales para afiliados en el alquiler del nuevo salón social de Bella Italia, alquiler de canchas de fútbol, días martes y jueves, alquiler de quinchos en campo de deportes de Bella Italia.