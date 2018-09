Valentino no lo saludó a Marc Deportes 07 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

La novela entre Valentino Rossi y Marc Márquez tuvo un nuevo capítulo en la conferencia de prensa realizada en Misano, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de San Marino.

El español había manifestado en la previa su intención de hacer las paces; sin embargo, el italiano le negó el saludo ante la mirada de los presentes.

La disputa entre ambos se reavivó este año en el Gran Premio de Argentina, en Termas de Río Hondo, cuando Márquez chocó a Rossi y el italiano terminó en el suelo.

"Yo ya he dicho que me gustaría tratar de resolver las cosas para evitar la tensión, y no tengo ningún problema en ofrecerle mi mano", señaló Márquez, sentado al lado de Rossi, mientras extendía su mano derecha.

Valentino no se inmutó y se quedó de brazos cruzados para, inmediatamente después, responder: "No tenemos que darnos la mano porque no hay ningún problema entre nosotros".