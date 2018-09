Del Potro va por Nadal

La cita es hoy a las 17 hs. El escenario será el majestuoso Arthur Ashe Stadium, el más grande del mundo para ver tenis, ingresan sentados 23.771 espectadores. Para Delpo es la revancha de la semifinal perdida el año pasado ante el español. El aliento se hará sentir en cada butaca, Nadal es ídolo en todos lados, la Torre de Tandil es local cuando juega en Nueva York y este año tiene de yapa a los amigos que vinieron de Tandil, que hacen mucho ruido y contagian a gran parte del estadio. Por la otra llave juegan Novak Djokovic vs. Kei Nishikori.Para los amantes del tenis y del deporte en general, será una tarde distinta, ya que muchos querrán sentarse frente al televisor para seguir las incidencias de este choque fenomenal, otros con sus ocupaciones ineludibles propias de una tarde laboral, seguro que algún momento se harán un ratito para ver alguna pantalla de tele para conocer el resultado y otros a través de la radio o de las redes sociales lo seguirán minuto a minuto, todos querrán saber o preguntarán “cómo va Del Potro”.Es difícil hacer un pronóstico ante dos jugadores de un nivel superlativo, si hay algo seguro, es que a ninguno les va a pesar el momento, los dos tienen armas para marcar la diferencia, quizás lo que más le puede preocupar a Del Potro, a su gente y los hinchas argentinos, es que enfrente no solamente tendrá como rival al número 1 del mundo, tendrá por delante a uno de los mejores de todos los tiempos, que tiene un físico privilegiado, que nunca da nada por perdido, que viene jugando muy bien y que a esta altura de su carrera, solo sigue compitiendo por la gloria, para seguir agrandando su espectacular y rutilante historial. Pero Nadal y su gente sabe que el nacido en Tandil tiene como comprometerlo, tiene los tiros que le pueden hacer daño y en la mente del mallorquín estará presente la final del 2009, cuando el argentino le ganó a Roger Federer, levantando un partido increíble y cortándole una racha al suizo de 5 coronas seguidas en Nueva York (2004 / 2008). La mesa está servida, solo hay que aguantar hasta las 17 hs.Sin equivalencias, la primera fue de Serena Williams 6-3 6-0. Cuesta entender y comprender como en una semifinal de un Gran Slam se vea una diferencia tan notoria en todo el desarrollo del juego. Al cierre de esta edición jugaban Madison Keys (USA), finalista el año pasado vs. Naomi Osaka (JPN).: L. Kubot (POL) /M. Melo (BRA) vs. M. Bryan / J. Sock (USA). En los partidos de semifinal, L. Kubot (POL) /M. Melo (BRA) le ganaron 7-6 3-6 y 6-3 a Radu Albot/ Malek Jaziri y M. Bryan / J. Sock (USA) 6-2 6-7 y 6-4 los colombianos Cabal /Farah.la medición de la temperatura del globo de bulbo húmedo tomada a las 11.30 de ayer superó los 32,2 grados centígrados, esto motivó que se suspendieran todos los partidos juveniles y en silla de ruedas que estaban programados para comenzar al mediodía o más tarde, esto de acuerdo a la política de calor extremo del US Open.