¿Un "conejo" en la galera? Deportes 07 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO LA OPINION HAY QUE DETENERLO. / Gaggi se escapa y Navas intenta frenarlo como sea.

Si de algo sirvieron los dos meses y casi quince días de pretemporada que tuvo la “Crema” fue para que su entrenador pruebe diferentes alternativas en el nuevo Atlético de Rafaela que se estaba congeniando. Y en este parate que se da, tras dos fechas jugadas en la B Nacional, por fecha FIFA, Víctor Bottaniz vuelve a probar. Lito no quiere dejar nada al azar y busca variantes. En el entrenamiento futbolístico de ayer colocó al ‘Conejo’ Gaggi como marcador de punta derecho. Sí, de cuatro. Como había realizado en su momento con Martino por el sector izquierdo de la defensa, y luego jugó en dicha posición (prácticamente todo el ST vs Quilmes y todo el juego vs Sarmiento), ahora lo hace por la otra banda.

Las ausencias por molestias físicas de los dos marcadores de punta, Ferrero y Blondel, obligan al DT a tener que buscar otras alternativas.

Bottaniz volvió a probar con su formación base, pero testeó a varios que no venían sumando minutos en el primer equipo ni siquiera estuvieron en las últimas convocatorias. Incluso el dibujo fue con un 4-2-3-1 ¿El once? Ramiro Macagno; Gaggi, Abel Masuero, Gastón Suso y Nazareno Fernández Colombo; Agustín Nadruz, Gabriel Ramírez; Enzo Copetti, Mauro Albertengo, Ezequiel Montagna; Matías Quiroga.

Para jugar el segundo tiempo (fueron dos de 30m) ingresaron a Nicolás Zalazar por Gaggi y Nahuel Speck por Fernández Colombo. También sumaron algunos minutos en el primer equipo Enzo Bertero (x Quiroga), Pablo Gaitán (x Ramírez) y Francisco Ortega (x Suso).

El plantel profesional de Atlético de Rafaela volverá a trabajar hoy y lo hará en doble turno, descansará el fin de semana y luego retornará a los entrenamientos el lunes por la mañana, ya preparándose para recibir el domingo 16 a Brown de Adrogué a las 18hs, por la tercera fecha.



VA MEJORANDO. El mediocampista Emiliano Romero continúa recuperándose de la tendinitis en su rodilla derecha y en la jornada de hoy comenzará a realizar los primeros trabajos con pelota. Otro de los que trabajó diferenciado ayer es Lucas Quiróz.