Empate en Barranquitas Deportes 07 de septiembre de 2018 Redacción Por Sportivo Norte y 9 de Julio terminaron como empezaron: 0 a 0. El “Negro” terminó con nueve y el “León” con diez. El clásico de Sunchales fue para Libertad.

FOTO J. BARRERA EN BARRANQUITAS. / Sportivo Norte y 9 de Julio no se sacaron ventajas.

Con dos adelantos, anoche, se puso en marcha la octava fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Sportivo Norte y 9 de Julio igualaron 0 a 0 en un encuentro que tuvo tres expulsados. Rabellino y Espíndola en el “Negro” y Maciel en el “León”. En Reserva también empataron sin goles.

Por otro lado, Libertad se quedó con el clásico de Sunchales. Con gol de Kevi Muñóz a los 42 minutos del complemento le ganó 1-0 a Unión en su cancha. En reserva igualaron 0 a 0.

Sigue el domingo (15.30): Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela, Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente, Florida de Clucellas vs. Deportivo Ramona, Ben Hur vs. Deportivo Tacural, Peñarol vs. Argentino Quilmes.



¿MALA INCLUSION?

En la tarde de ayer el Deportivo Ramona elevó el reclamo a LRF por una supuesta mala inclusión de un jugador de Unión de Sunchales en el encuentro de la fecha pasada. La gente del “Depor” reclama que Diego Gutiérrez, quien firmó planilla pero no ingresó en el empate en uno entre ambos clubes, no forma parte de la lista de buena fe presentada a principio de torneo.