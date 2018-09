Acevedo: "La cadena de pagos está rota" Nacionales 07 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró ayer que la cadena de pagos "está totalmente destruida" en la economía argentina. "Los índices vienen muy complicados. Ahora estamos en una espera para que la Argentina salga de esta crisis cambiaria y de credibilidad que está sufriendo", dijo el empresario en declaraciones a radio La Red.

Acevedo aclaró que por la volatilidad del tipo de cambio y con las tasas de interés posicionadas en el 60% anual al menos hasta diciembre, "no se puede hablar de inversiones o precios de referencia". "Cuando tenemos tasas arriba del 60% o la cadena de pagos totalmente destruida, no hay precios de referencia", insistió el el empresario al trazar un panorama sobre la situación de la economía argentina.

El presidente de la UIA señaló que hoy los ojos de los hombres de negocios y del mercado financiero están puestos en lo que esta haciendo el Gobierno de Mauricio Macri para revertir la "crisis de credibilidad". La gestión Macri está tratando de cerrar un acuerdo con los gobernadores para el proyecto de Ley de Presupuesto 2019 mientras en paralelo busca alcanzar un segundo entendimiento con el Fondo Monetario Argentino (FMI).

Acevedo evaluó que si se frena esta desconfianza contra la Argentina que "está como sobredimensionada", puede que el Gobierno pueda empezar a reacomodar la macroeconomía para que las empresas tengan la posibilidad de retomar la senda de la inversión.

"Esta es una devaluación por desconfianza. Ha venido así. Nadie la esperaba. El precio del dólar es el precio de la desconfianza. Si esto se maneja bien, el dólar tiene que estar más abajo de 40 pesos, claramente", opinó Acevedo.

No obstante, dijo que "no sabe" qué debe hacer el Gobierno de Cambiemos para recuperar la confianza del mercado.