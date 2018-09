Moyano: "Tiene ganas de rajarse" Nacionales 07 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El jefe del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, criticó ayer en duros términos al presidente Mauricio Macri por la crisis que enfrenta el país y aseguró que "está desorientado, no sabe qué hacer" y "tiene ganas de rajarse".

"Es un hombre que está muy incómodo en la situación que está y, según algunos allegados, más que incómodo tiene ganas de rajarse", afirmó Moyano antes de reunirse con intendentes del peronismo para analizar la situación económica y social de sus municipios.

Y agregó: "¿Qué modificación para mejorar la situación? Son todas maniobras que hacen porque sinceramente el hombre está desorientado. No sabe qué hacer y lo manejan. Es un instrumento del poder".

En medio de su enfrentamiento con la Casa Rosada, el sindicalista apuntó con dureza contra los integrantes del Gabinete, a los que calificó como "niños bien que no están acostumbrados a que nadie les contradiga nada".