Analizan separación de la Iglesia del Estado

BUENOS AIRES, 7 (NA). - En la Cámara de Diputados se celebró ayer una audiencia pública en la que se exhibieron varios proyectos de ley que apuntan a la separación de la Iglesia del Estado, entre ellas una iniciativa para quitar el pago de dietas a obispos y auxiliares.

La sala 1 del anexo albergó la actividad que fue organizada por los diputados del PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño, y a la que asistieron legisladores de otras fuerzas y representantes de organismos de Derechos Humanos como la referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.

La campaña por la separación de la Iglesia del Estado, identificada con el pañuelo naranja bajo el lema "Iglesia y Estado, asuntos separados" cobró fuerza y visibilidad a partir del debate por la legalización del aborto, que estuvo cerca de convertirse en ley.

"Cada persona tiene derecho a creer lo que considere. Ahora eso no significa que una religión tenga que tener privilegios", dijo Del Caño en diálogo con NA.

En efecto, la Iglesia goza de privilegios al amparo del Estado: por ejemplo, el Gobierno porteño paga la cuenta de luz de la Catedral a partir de una norma del ex intendente porteño de la dictadura Osvaldo Cacciatore, y tampoco pagan ABL las propiedades del Arzobispado.

Para el ex candidato presidencial del Frente de Izquierda, "la jerarquía de la Iglesia es la principal enemiga" del Estado laico y derechos como el aborto legal, como en su momento lo fue respecto del matrimonio igualitario y el divorcio.

Sin embargo, el dirigente troskista destacó que el 70 por ciento de la población "está a favor de la separación de la Iglesia del Estado según todas las encuestas".

La batería de proyectos incluye una iniciativa de Del Caño y González Seligra para derogar las leyes, varias de ellas decretos de la última dictadura, mediante las cuales se establece el pago de sueldos, subsidios, pasajes, jubilaciones, eximición de impuestos y otros privilegios por parte del Estado nacional a obispos, arzobispos y otros integrantes de la jerarquía eclesiástica.

En declaraciones a NA, González Seligra afirmó que este debate "abre la discusión sobre "la interpretación" de la Constitución Nacional, "entre quienes dicen que el artículo 2 habla del sostenimiento económico y aquellos que dicen que es sostenimiento del culto, pero no del financiamiento".

El diputado radical Alejandro Echegaray propuso un proyecto similar para que el Estado no le pague más los salarios a la curia.

Los dos diputados del PTS, en tanto, impulsan otro proyecto de ley para que el Congreso Nacional declare laica a la educación pública, prohibiendo cualquier tipo de injerencia de la Iglesia.

Junto a la legisladora porteña Myriam Bregman, también del PTS-FIT, impulsan una campaña de separación de la Iglesia del Estado en el sitio change.org que ya cuenta con más de 110.000 firmas.