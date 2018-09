El ajuste tan temido ¿llegó para quedarse? Locales 06 de septiembre de 2018 Por Darío H. Schueri La gestión de Miguel Lifschitz resignará el año que viene casi tres mil millones de pesos del fondo sojero, y encima tendrá que desembolsar otros cinco mil millones de pesos para atender los subsidios al transporte y la tarifa social eléctrica. Y como Provincia cederá unos 40 mil millones de pesos por las nuevas retenciones al agro.

FOTO ARCHIVO LAPIZ ROJO./ Los números se achican y las demandas aumentan.

En el campo desde siempre escuchamos un aforismo casi definitorio de nuestra identidad nacional: “provisorio para siempre”. Así funciona, a pesar de los adelantos tecnológicos y sociales, nuestro país; por comodidad o conveniencia lo que se propone como excepcional, transitorio, a manera de paliativo para zanjar una situación, normalmente de crisis, con seguridad llega para quedarse.

El 24 de marzo del 2001,como parte del ajuste de Cavallo, se sancionó la Ley 25.413, que dio vida al popularmente llamado “impuesto al cheque”; un gravamen que, como tantos otros “de emergencia”, tenía fecha de finalización: 31 de diciembre de 2002. Hoy sigue vivito y coleando entre nosotros porque aporta en promedio el 10 % de los ingresos tributarios.

Ningún candidato a Presidente desde entonces hizo mención en sus campañas que lo eliminaría.

El 14 de agosto el Presidente Macri eliminó por DNU el Fondo Federal Solidario (“fondo sojero”); el gobierno de Santa Fe convocó a esta capital a los 363 presidentes de comunas e intendentes para ejercer un fuerte rechazo del mismo, toda vez que le birlará a la Provincia unos 2.500 millones de pesos para el año 2019, de los cuales el 30 % se repartirían entre comunas y municipios.

Tras las protestas de rigor, conscientes de que la decisión presidencial no tendría marcha atrás, los jefes comunales ensayaron lo que en la crónica de ese momento denominamos “el mangazo solidario”: que la Provincia compense lo que ya no vendría de la Nación.

Seguramente el año que viene ningún candidato a Presidente escribirá en su plataforma de gobierno la restitución del fondo sojero.



AHORA, QUITA DE SUBSIDIOS

De igual manera que los líderes comunales y municipales vinieron a Santa Fe a las exequias del fondo sojero, proponiendo a cambio originales ideas para reemplazarlo (cobrarle impuestos a quienes tengan Direct TV, por ejemplo), los ministros de economía provinciales visitaron este martes al Ministro del Interior Rogelio Frigerio, convencidos de que la eliminación de los subsidios al transporte y la tarifa social energética – salvo que ocurra algo extraordinario de aquí al 1º de enero en que debería regir – no tiene marcha atrás. Y le llevaron ideas.

Los jefes de las carteras de hacienda de las Provincias le propusieron a Frigerio elevar del 0,25 % al 1% la alícuota que grava el impuesto a los bienes y cuentas de argentinos en el exterior; unos cien mil millones de dólares según datos del blanqueo.

De esa manera se recaudaría unos 40 mil millones de pesos (al tipo de cambio de hoy) cuya mitad se coparticipa a las Provincias; “con esos fondos, podemos asumir una parte de los subsidios al transporte caídos”, explicó el Ministro de Economía de Santa Fe Gonzalo Saglione.

En números redondos, los recortes para Santa Fe significarían tener que desembolsar 3.000 millones de pesos anuales en subsidios al transporte y 2.000 millones de pesos en tarifa social eléctrica. O sea 5.000 millones de pesos.

Los casi 3.000 millones que llegan desde la Nación para el transporte se distribuyen de la siguiente manera: el 40 por ciento se destina a líneas provinciales (755 colectivos) y el 60 por ciento restante a las líneas municipales (1128 colectivos, conformados por 803 unidades en Rosario, 251 en Santa Fe y 57 en diversas localidades santafesinas).

Los 2.000 millones de pesos restantes van a parar a 210 mil santafesinos que tienen tarifa eléctrica social, sobre un total de 350 mil usuarios de la EPE que reciben ese beneficio (el resto son jubilados, pensionados).



LA TIJERA DE PODAR

En resumidas cuentas: el año que viene Santa Fe dejará de percibir 2.500 millones de pesos del “fondo sojero”; y encima tendrá que desembolsar 5.000 millones de pesos para subsidiar el transporte y la tarifa social energética.

Y como si esto fuera poco, como consecuencia de las nuevas retenciones al agro – disfrazadas de “cargos fijos” para que no pasen por el Congreso –la economía de la Provincia de Santa Fe, según el Ministro Saglione, resignará unos 40 mil millones de pesos.



DEL FRADE DENUNCIA A LAS EXPORTADORAS

Nueve firmas exportadoras de granos – ocho de las cuales tienen sus terminales en la Provincia de Santa Fe - inscribieron en el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) unas 8,5 millones de toneladas de granos, aprovechando que el gobierno dejó abierto el registro de ventas de granos al exterior días antes de que se oficializaran las retenciones a esta actividad, generando una pérdida millonaria al Estado nacional, calculada en dos mil millones de pesos.

El Diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos del Frade viene denunciando desde siempre que esas 8 exportadoras que tienen sus puertos en la provincia de Santa Fe “no pagan ingresos brutos”.

Según Del Frade ellas son: Aceitera General Deheza que factura 59.330 millones de pesos anuales; Oleaginosa Moreno que opera en Renova, Timbúes, con ventas por 3.830 millones de pesos; Bunge, que facturó 46.033 millones de pesos, 87.581 pesos cada sesenta segundos; ADM Agro, la ex Toepffer, 3.821 millones de pesos; Cofco, la ex Nidera, sin datos publicados; Cargill, 55.030 millones de pesos anuales; Louis Dreyfuss, 45.493 millones de pesos; y ACA, 25.580 millones de pesos anuales.