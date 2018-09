El Municipio definió que habrá prioridades para ayuda social

Representantes de las áreas municipales que forman parte del Gabinete Social se reunieron en la sala del Complejo Cultural del Viejo Mercado para determinar acciones que permitan afrontar el aumento en la demanda social.

Participaron el intendente Luis Castellano; el jefe de Gabinete, Marcos Corach; funcionarios de Desarrollo Social, Prevención en Seguridad, Educación, Economía Social y Empleo, Salud, Vivienda.

El objetivo de la convocatoria fue analizar programas y acciones que el municipio lleva adelante para establecer un orden de prioridades en cuanto a necesidades y presupuesto que se destinará a cada una de ellas.

También se hablaron de los recortes decididos por el gobierno nacional en materia de salud y educación, fundamentalmente, y qué medidas tomar para estar preparados ante la demanda social que aumenta diariamente.

“Estamos atravesando un escenario muy complejo y debemos dar respuesta. Por eso convoqué al Gabinete Social porque estamos ocupados en coordinar las acciones para que lleguen más rápidamente a la gente que la necesita. La demanda crece día a día y los municipios somos la cara visible de de todos los niveles del Estado y el primero al que acude el ciudadano”, expresó el intendente Luis Castellano.

“Los vecinos nos plantean que el sueldo ya no les alcanza para llegar a fin de mes, las tarifas de los servicios aumentan al igual que los alimentos, no pueden pagar medicamentos, pañales, alquileres”, enumeró.

“Debemos establecer prioridades porque no todos los temas se van a poder continuar sosteniendo de la misma manera. Los fondos provenientes de provincia y nación son cada vez menores, por ende los nuestros también. Seguridad, salud, alimentación y sostenimiento del empleo son los temas a los cuales estamos abocados en nuestra gestión municipal. Esto no lo vamos a negociar”, cerró Castellano.

También dijo que “estamos trabajando en coordinación con instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan en la contención de los distintos barrios pero está claro que necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional y provincial para dar una respuesta ala creciente demanda porque solos no la podemos atender”.