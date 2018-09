Gretter, en el final, le dio el título a Argentina Deportes 06 de septiembre de 2018 Redacción Por BASQUET, SUDAMERICANO

FOTO FIBA AMERICAS VUELTA OLIMPICA./ El festejo de Meli Gretter y sus compañeras.

El 65-64 final rompió una larga sequía de 70 años, cuando en Buenos Aires 1948, Argentina se quedó con su primer Sudamericano (único hasta la noche del martes), del cual no formó parte el clásico rival. En Tunja, la ciudad colombiana a 2.000 metros de altura que cobijó el torneo, las Gigantes corrieron de atrás toda la noche a Brasil y terminaron festejando con un tiro libre de Melisa Gretter a 2 segundos del epílogo. La rafaelina fue nombrada luego la Jugadora Más Valiosa del certamen.

En el primer cuarto sufrieron a Clarissa (llevaba 9 de los 13 tantos del adversario), y cuando acomodaron las piezas en su terreno, el ataque no arrancó. Pese a la rotación la situación no mejoró y la celeste y blanca terminó metiéndose en el segundo cuarto nueve abajo (8-17). Luego, se fueron al descanso largo en desventaja de 12 (20-32), un 8/31 en tiros de campo, y la sensación que todo lo bueno que se hacía en el canasto propio, no podía plasmarse en el otro costado.

Argentina en el tercer cuarto intentó reaccionar, arribando al último capítulo a seis de distancia (42-48). En ese pasaje, el trámite se planteó de golpe por golpe. Argentina se puso al acecho y en un par de ocasiones redujo la brecha a una sola posesión, hasta que de las manos de Andrea Boquete llegó el triple que equiparó las acciones en 60, con un minuto por delante.

Erika sumó desde la línea (60-62) y Boquete respondió con una bandeja (62-62). Clarissa con libres volvió a aventajar a las rivales (62-64), y Débora González por el mismo camino, y a 13.8 segundos, igualó el electrónico (64-64). Lo que siguió, fue un ataque errado de Brasil y una veloz penetración de Meli Gretter en la cual recibió infracción, y pudo encestar el libre del gran triunfo.

En cuanto a las estadísticas, cinco integrantes de la plantilla terminaron en doble dígito, con Andrea Boquete y Macarena Rosset en lo más alto, con 13 tantos cada una; seguidas de Melisa Gretter y Victoria Llorente con 11.

Ahora, dando vuelta la página, el seleccionado de Cristian Santander está en viaje rumbo a Europa, donde este fin de semana afrontarán sus primeros fogueos en el viejo continente, de cara al Mundial de España.