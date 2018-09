"Será una marcha sin los tintes políticos"

Se llevará a cabo esta noche una marcha pacífica para reclamar justicia por el asesinato de Juan Carlos Re, en un hecho poco claro que paralizó a la ciudad. La misma será a las 20 horas, en plena plaza 25 de Mayo, donde marcharán por algunos puntos de la ciudad.

Los convocados caminarán desde la Plaza (intersección con Av Santa Fe) hasta la Jefatura, luego, rodearán el cantero y llegarán hasta la Municipalidad. Instan a que los concurrentes marchen con una vela o con un cartel, para que sea una caminata totalmente pacífica. "No queremos nada político, ni nada de otra índole. Una marcha de silencio y nada más", dijo Eli Re, en Radio ADN de nuestra ciudad.

Además, aclaró que "no es una marcha que tenga tintes políticos. Esta es una marcha por inseguridad. Como le pasó a mi papá, le pudo haber pasado a cualquiera" y sostuvo que "es un dolor inexplicable y uno se enfoca hoy por hoy más allá de la pérdida de mi papá, de extrañar a mi papá, de que no le pase a nadie porque es horrible", dijo la hija del comerciante asesinado.

En tanto, la joven contó que esta convocatoria fue "fue una iniciativa más que nada de amigos míos, que me apoyaron siempre desde el momento en el que le pasó esto a mi papá. Me fueron impulsando a hacer algo, a movilizarnos, cosa que en un momento me dio miedo. No sabía si hacerla, porque no sabíamos si iba a haber gente, pero cuando pasó lo que pasó por Facebook y por otros medios se acercaron a nosotros. Gente que nosotros ni conocemos y que nos incitan a que hagamos algo. Me terminé decidiendo, dentro del dolor, y la verdad es que necesito la ayuda de todos porque por ahí una sola no puede, mi cabeza está en otro lado y sola no lo iba a poder hacer", dijo al respecto. .

Además destacó que "nos juntamos el domingo y salió todo esto. No se si la haremos bien, si la haremos mal porque nunca pasé por esto. Pero contando con el apoyo de Rafaela, no para que se esclarezca el caso de mi papá, pero más que nada para que no le vuelva a pasar a otro. Hoy Rafaela está siendo ciudad de nadie", finalizó.



PEDIDO DE AUDIENCIA

En una carta dirigida al gobernador de nuestra provincia, Miguel Lifschitz, el Intendente de nuestra ciudad, Luis Castellano mostró su preocupación y su apoyo a la familia Re, pidiéndole una audiencia "para poder acercarle y compartir con usted las principales preocupaciones que tenemos los rafaelinos en relación a la crisis que hay con la inseguridad que azota Rafaela y nuestra provincia", dice parte del comunicado enviado, que es firmado por familiares de Juan Carlos, entre ellos, su hija.

En relación a la muerte del comerciante, el enunciado dice que "los rafaelinos no pueden tolerar este dolor" y explica que hoy los ciudadanos "viven con miedo cuando van al trabajo o cuando ven salir a sus hijos a la calle", explica.

Por último, Castellano le dice a Lifschitz que "los rafaelinos no podemos ser rehenes de esta situación y que cobra vida", dice nuestro Intendente. ¿Se producirá un encuentro?