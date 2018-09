Duro comunicado a nivel local

El Partido Socialista de nuestra ciudad también emitió un comunicado apuntando directamente a lo que ocurre en Rafaela. Bajo el título "La política local lejos de la gente", disparó sobre el oficialismo rafaelino.

"Para el PJ que gobierna Rafaela desde el año 1991, parece ser un camino elegido. Lo que importa no es “la verdad”, sino lo que la gente cree o lo que se quiere que la gente crea . Ahí vamos y así estamos", dicen y toman como ejemplo lo sucedido con la salud.

"Hasta 2015, año electoral que terminó con el kirchnerismo en el poder de la nación, el C.I.C (Centro Integrador Comunitario), - obra emblemática de esa década-, contaba con el financiamiento municipal para el equipo de salud que allí prestaba servicio a los vecinos de barrios Zazpe y Mora", recuerdan. "La decisión de manual que tomó por entonces la Secretaría de Salud Municipal fue retirar el financiamiento al equipo de salud y dejar sin servicios a los vecinos. Primero el médico y luego la enfermera fueron rápidamente garantizados por el ministerio de salud de la provincia de Santa Fe".

También recuerdan la promesa electoral del CAPS del Villa del Parque: "un gran cartel en un terreno baldío, en el que rezaba la leyenda: 'Aquí la municipalidad construirá el nuevo centro de salud Villa del Parque' con foto en gigantografía incluida". El tiempo pasó, pero el cartel permaneció sin que se evidenciara inicio de obra alguna", dicen. Cuando los vecinos preguntaron "en la municipalidad les mostraron los planos del edificio diseñado, aunque aclararon de inmediato: 'el centro de salud lo tiene que construir la provincia, los fondos previstos fueron re-direccionados al centro de salud de Barrio Virgen del Rosario que es de gestión municipal'”.

"Otra vez la política de manual y los artilugios conocidos: el ejecutivo local (PJ) promete en campaña, genera una pseudo-necesidad, solo visual, ya que las autoridades ministeriales no han recibido ningún informe serio que dé cuenta con datos fehacientes y estadísticos que allí hay una real necesidad de construir un centro de salud, a tan solo 15 cuadras de uno de los centros de salud más modernos que la provincia ya construyó en el 2011 y que toma la demanda que hay entre los vecinos", disparan.

También hacen mención a otra acción "de manual", durante la última recorrida del Ministro de Obras Públicas por el Hospital: "el ejecutivo local pidió al Ministro de Obras Públicas que la provincia financie el 2% que falta para culminar de la obra del DIAT o ex CEPLA originado también en el gobierno nacional kirchnerista y que al parecer Cambiemos no tiene interés en terminar".

"La provincia, convidada de piedra hasta aquí, ya que nunca fue convocada en todos estos años para ser parte de la estrategia que allí se desarrollará, ni a dialogar cuando se aborda el tema de los consumos problemáticos y las adicciones. Ahora se la invita a aportar fondos para que el municipio logre 'cortar alguna vez la cinta'”.

"Nunca es tarde para pasar del mero reclamo a una acción política comprometida con las necesidades cotidianas de la gente. Planificar, programar, anticiparse, para no salir corriendo a pedir que sea el Gobierno Provincial el que, una vez más, se haga cargo de muchas cosas que desde el municipio o desde niveles superiores de gobierno nacional no lograron resolverse", concluyen.