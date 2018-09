Se votará una readecuación de partidas por $ 1.650.000

En la mañana de ayer, los concejales de la ciudad terminaron de definir los temas para la sesión ordinaria de hoy, que comenzará a las 13. Uno de los principales temas será una nueva autorización de redireccionamiento de partidas, que será tratado sobre tablas (el proyecto lo presentará el bloque oficialista), dado que se terminó de consensuar en la reunión de comisión de ayer. No será la última: aún queda por definir la más importante y en donde aún quedan diferencias, dado que la oposición sostiene que quedaban dineros por gastar antes de autorizar un mayor monto. "Ayer nos mandaron información detallada para lo que vamos a votar en esta sesión. Nos tienen que enviar más información sobre el resto. Quizás la semana que viene terminemos", dijo Leonardo Viotti a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)

Recordemos que en el Presupuesto 2018 se aprobó el inciso c) del artículo 6º en donde se definía que en las partidas de Bienes de Consumo, servicios No Personales y Bienes de Capital que fueran superiores a $ 300.000, cada vez que se excedieran de un 20% a las sumas previstas, se le tenía que pedir autorización al Concejo Municipal.

En este caso, lo que se redireccionará será un monto total de 1.650.000 pesos, que saldrán de la cuenta de "Desagüe en los barrios" (principalmente, el de calle Tucumán, unos 80 metros, restando unas 7 cuadras hasta Avenida Santa Fe) y será destinada "al pago de honorarios de los profesionales que se desempeñan en los Equipos Territoriales y en las oficinas de Asistencia Social, Violencia de Género y Niñez y Familia, como así también en el Programa Red de Juventudes" (por un total de $1.100.000), como así también a abonar "el servicio de limpieza de los espacios en que desarrolla sus tareas como así también el pago de personal que realiza talleres para diferentes programas", por 550.000 pesos.

Vale destacar que la semana pasada ya se había autorizado la compra un vehículo para la GUR, pagar los costos de mudanza del Departamento de Licencias de Conducir y el alquiler del inmueble donde se alojan los gendarmes. En total, reasignaron $ 1.633.000 y se destinaron $1.100.000 "nuevos", que no estaban contemplados en el Presupuesto.



LO QUE QUEDA

"El Ejecutivo tenían designado para ayuda social unos 19 millones de pesos. Más, un 20% de movilidad, sólo informando al Legislativo. Eso daba unos 23 millones de pesos. Hasta agosto, ellos informaron que se habían gastado 11 millones. Nosotros le dijimos que le quedaban disponibles más de 12 millones para lo que quedaba del año. Hoy habrá una reunión (ver aparte) en donde iban a ver los números más finos y terminar de mandarnos la información. Ellos todavía tienen plata, no es que están sin fondos", dijo Leonardo Viotti en Radio Galena.



LOS OTROS TEMAS

Además de esto, los concejales votarán una declaración marcando el "beneplácito por creación del Segundo Juzgado Laboral" (puesto en funciones este lunes, habiendo jurado el magistrado la semana pasada), se le impondrá el nombre de “Parque Pueblos Orginarios de Awyayala” al conocido "Parque de los Eucaliptos", pedirán operativos de control de calidad de instalaciones eléctricas en obras, como así también incrementar la cantidad de cursos gratuitos para adultos mayores.

Por otra parte, pedirán informes sobre los postes de empresas telefónicas, reclamarán que se incorporen a la obra de cloacas del Brigadier López a los loteos Village del Brigadier, Plaza III y Vuelta de Yrigoyen, solicitarán intervenir en Av. A. del Valle para prevenir accidentes, pavimentar parte del Bv. Roca y solicitarán una bajada eléctrica en Rubén Darío al 500