Algunos consejos sobre el césped

Salimos al jardín estos días que ya comenzaron a ser hermosos y nos encontramos con un césped que deja bastante que desear. ¿Qué pasó? Resulta que con las heladas que estuvimos teniendo nuestra gramilla está en un estado de latencia esperando la deseada primavera y las únicas que pueden crecer son las malezas que nos arruinan todo nuestro jardín.

Por suerte este fin de semana llovió bastante y si somos observadores veremos que ya comenzó a “verdear”.

Nos preguntamos ¿qué hacer? Y yo voy a tratar de darles algunos consejos.

* Fertilizaremos con urea, nitrato de amonio o similares para estimular la producción de follaje, dosis que oscila entre 1 a 1.5 Kg. por 100 m2 por cada aplicación que la haremos cada 30 días. Nos asegurará un color verde intenso y brillante.

El mejor momento del día para su distribución uniforme sobre toda la superficie es después del mediodía, con el césped sin rocío ni agua en sus hojas, siempre y cuando el césped haya tenido la humedad suficiente el día anterior. Luego regar en forma moderada, de esta manera el agua llevará los nutrientes a las raíces de las plantas.

* Si el ryegrass anual que sembramos en otoño ahora se amarrota, porque encaña y va muriendo, cortemos más bajo una sola vez, y eliminaremos todo lo indeseable de su aspecto. Al retomar la altura normal, la especie de verano ocultara el resto.

* Buen momento para la eliminación de malezas con herbicidas selectivos, por ejemplo los abrojos, pasto miel, lengua de vaca, apio cimarrón y tantas otras. En este caso utilizaremos un 24D amina en las proporciones adecuadas.

* Algo que no tenemos nunca que olvidar es que la gramilla soporta excelentemente bien los cortes sucesivos, es por esto que más la cortamos mejor se pondrá, porque de esta manera entramara mejor y el colchón será excelente.

* Pero también no hay que olvidarse de los riegos sucesivos; sabemos que el césped necesita diariamente alrededor de 5 mm de agua (si son de lluvia mejor) pero como últimamente esto no es posible hay que colocar los riegos o simplemente la manguera y olvidarse por un rato hasta lograr una buena humedad en el suelo. Fundamental.

Bueno espero les haya gustado el tema y si siguen estos consejitos verán como nuestro césped se colorea cada día mejor. Suerte.

Los dejo pensando: los deseos que venías guardando comienzan a florecer hoy...

Que así sea.

Ing. Agr. María Paula Berta.