Cuarta presentación de Díaz

Organizado por el Gimnasio “MosquiBox” de nuestra ciudad, este viernes 7 de setiembre, en el Club 9 de Julio de Rafaela -ex local Mister Loco-, y desde las 22, se llevará a cabo una nueva velada boxística profesional, que contará además 6 combates amateurs. En la pelea de fondo, el rafaelino Omar Díaz buscará mantener su invicto en el plano rentado nuevamente de local, cuando enfrente al cordobés Sergio Carabajal en su cuarta pelea como profesional en la división supermediano.

Hasta el momento, el Loco suma 3 victorias en 3 presentaciones, las últimas dos en nuestro medio, recordando que en su último combate venció antes del límite en el Elías David de Argentino Quilmes el pasado 3 de agosto al pampeano Alvaro Arambire. En cuanto a su rival, tiene 27 años, debutó en el 2011 y no ha ganado en 13 presentaciones como profesional, con 11 derrotas -1 por KO- y 2 caídas, con lo cual, el pupilo de Rubén Giménez tendrá nuevamente otra ocasión para seguir sumando rodaje y resultados positivos en sus primeros pasos en el profesionalismo. El pasado 25 de agosto perdió en Lanús ante Marcelo Madrid en su última pelea.

En cuanto a las peleas aficionadas, con la presencia de varios púgiles de nuestra ciudad, la grilla de combates es la siguiente: Franco Holzer vs. Santiago Barragán; Luis Duarte vs. Adrián Martinez; Ignacio Cejas vs. Tomás San Lorenzo; Laureano Amato vs. Pablo Ríos; Pedro Suárez vs. El Peca González; Rodrigo Mariani vs. Nicolás Abate; Facundo Holzer vs. Fabricio Spósito y Williams Cerda vs. Yiyi Paiva. En tanto, Giménez quiere agradecer, a través de este espacio, a todos los entrenadores y boxeadores locales que sin ellos no se podría llevar a cabo esta velada profesional.