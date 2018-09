Fernando Alonso probó una máquina de IndyCar Deportes 06 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INDYCAR FERNANDO ALONSO. Con la unidad del equipo Andretti Autosport en Alabama.

Por primera vez sobre un Indy en circuito mixto, Fernando Alonso dedicó la jornada de ayer a una prueba vital de cara a su decisión futura, ahora que es sabido que no continuará en la Fórmula 1. ¿Correrá en la temporada 2019 a tiempo completo en la categoría IndyCar?

El monoplaza del Andretti Autosport que utiliza el asturiano tiene equipado el kit universal de menor carga aerodinámica, que se usará el año próximo y por ese motivo no tendrá referencias de otros pilotos porque estará girando solo en pista, en una jornada de evaluación para novatos.

El calendario 2019 de IndyCar incluye 17 carreras y ninguna de ellas coincide con el programa que Alonso tiene con Toyota Gazoo Racing en el Campeonato Mundial de Endurance.

"Alonso decidirá su futuro luego del test", señaló Zak Brown, hace pocos días en Monza, cuando se disputó el Gran Premio de Italia.

"Estamos preparados para presentar un equipo de cinco autos. Me encantaría volver a trabajar con él, veremos qué pasa, creo que todavía no ha tomado su decisión", expresó Michael Andretti, antes de cederle uno de sus coches en el Barber Motorsport Park de Birmingham.