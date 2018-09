Atlético trabaja con la cabeza puesta en Brown de Adrogué

Atlético de Rafaela ya dio vuelta de página, dejó atrás el empate ante Sarmiento en Junín y tiene la cabeza puesta en lo que será su próxima presentación: Brown de Adrogué.



El próximo fin de semana no habrá actividad oficial ya que hay fecha FIFA. Tanto la BN como la Superliga, no tendrán acción. La “Crema” se presentará el domingo 16 a las 18.00hs en el Monumental, por la tercera fecha de la B Nacional.



La buena noticia para el entrenador Víctor Bottaniz es que para dicho compromiso podrá contar con Lucas Blondel. El defensor, que terminó el último cotejo con un fuerte dolor muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda, se realizó una ecografía y la misma descartó la ruptura fibrilar. Por ende, el defensor llegará sin inconvenientes a dicho compromiso.



En lo respectivo a los lesionados, Emiliano Romero, con una tendinitis en la rodilla derecha, evoluciona favorablemente pero se lo irá evaluando día a día. Mientras tanto continúa trabajando de manera diferenciada. Lo mismo para Gianfranco Ferrero, que sufrió un fuerte esguince de tobillo en el juego ante Quilmes, no pudo estar contra Sarmiento y trabaja para estar a disposición para el próximo cotejo.



Si bien aún faltan unos cuantos días para la próxima presentación de Atlético, si Ferrero se recupera es prácticamente un hecho que recuperará su lugar en el once inicial, lo cual dejaría afuera del mismo a Lucas Quiróz, pasando Ángelo Martino al medio campo.

¿El posible equipo? Ramiro Macagno; Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Ferrero; Enzo Copetti, Gabriel Ramírez o Romero, Agustín Nadruz y Martino; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.



El plantel albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy en el predio y el DT dispondría de algunos minutos de fútbol, lo cual podría comenzar a dar algún indicio de cara al partido ante el elenco de Adrogué.



Vale recordar que luego, Atlético estará presentándose en Caballito, por la fecha 4, ante Ferro Carril Oeste, cotejo que se jugará el lunes 24 de septiembre a las 21.05 (televisado por TyC Sports). Luego estará recibiendo a Nueva Chicago, por la fecha 5, y luego deberá viajar a Puerto Madryn para visitar a Guillermo Brown.