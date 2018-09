El Pincha se mide con Luján, de la Primera C Deportes 06 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Estudiantes de La Plata se enfrentará hoy a Luján, equipo que milita en la Primera C, en un encuentro correspondiente a los 16avos de Final de la Copa Argentina.

El partido se llevará a cabo a partir de las 15:40 en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, será televisado en directo por TyC Sports.

El equipo que logre quedarse con la victoria se medirá con el ganador del encuentro entre San Lorenzo y Colón de Santa Fe que se jugará el próximo viernes a las 21.00 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa (Newell´s).

Estudiantes de La Plata empató 2 a 2 como local ante Independiente el fin de semana pasado por la Superliga y el técnico Leandro Benítez aún no dio a conocer al reemplazante de Pablo Lugüercio, quien no estará en el once titular.

Los principales candidatos para ingresar por Lugüercio son Carlo Lattanzio, quien reemplazó al "Payaso" en el partido ante el elenco de Avellaneda, y Lucas Albertengo, que llegó como refuerzo, pero que aún no logró convencer a Benítez para jugar desde el arranque.



Estudiantes (LP) - Luján



Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal).

Árbitro: Nazareno Arasa .

Hora de inicio: 15.40 - TV: TyC Sports.



Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Gastón, Iván Erquiaga; Rodrigo Braña, Fernando Zuqui; Carlo Lattanzio o Lucas Albertengo, Lucas Rodríguez, Matías Pellegrini; Francisco Apaolaza. DT: Leandro Benítez.



Luján: Gustavo Ruhl; Delfor Minervino, Luciano Monasterio, Ramiro Montenegro, Exequiel Santagati; Gastón Sánchez o Elías Mendoza, Juan Ignacio De Tomaso, Maximiliano Pighin, Lucas Chambi, Jonathan Duche; Juan Cruz Vera Borda. DT: Mariano Campodónico.