El dólar a $ 39,24 Nacionales 06 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El dólar cedió ayer a $ 39,24 promedio tras una sorpresiva intervención del Banco Central, que además de realizar una subasta, vendió en forma directa US$ 235,1 millones para frenar la racha alcista de la divisa.

Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el billete verde finalizó a $ 37,48 para la punta compradora y a $ 39,24 para la vendedora, lo cual representó una baja de 44 centavos frente al martes.

En un mercado con una menor demanda, el organismo que conduce Luis Caputo decidió retomar las intervenciones con una venta de US$ 235,1 millones, tras mantenerse al margen desde junio pasado. El cambio de estrategia se dio en el marco de las negociaciones por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además de realizar la venta directa, el organismo licitó y adjudicó US$ 100 millones. "El precio promedio de corte se ubicó en $ 38,8958, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 38,8530", subrayó en un comunicado. En el segmento mayorista, la moneda norteamericana perdió 48 centavos a $ 38,40. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 458,190 millones.

El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, evaluó este miércoles que "la reacción de los mercados es positiva porque se empieza a ver el cambio logrado en la Argentina". Según su consideración, la Argentina "va a poder dejar atrás estos días de angustia y volatilidad". Las reservas internacionales finalizaron en US$ 51.052 millones, al disminuir US$ 394 millones respecto del día hábil anterior.