Se perfila un equipo Deportes 06 de septiembre de 2018 Redacción Por El plantel argentino comandado por Scaloni trabajó en el predio de Los Angeles Galaxy de cara al encuentro del sábado (00.00 hora argentina) ante Guatemala. Lautaro Martínez no podrá jugar los amistosos.

FOTO NA ENTRENAMIENTO. / La selección argentina trabajó en el predio de Los Angeles Galaxy.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El delantero Lautaro Martínez no será de la partida en los encuentros amistosos que jugará la Selección argentina en los Estados Unidos, según informó oficialmente ayer la AFA. "Lautaro Martínez fue sometido a estudios en su pantorrilla izquierda y se decidió que no participará de los próximos dos partidos amistosos", se indicó a través de la cuenta de Twitter de la Selección argentina.

El futbolista del Inter de Italia sufrió una fatiga en el gemelo de la pierna izquierda y no estará en los partidos ante Guatemala y Colombia que se jugarán en los Estados Unidos.

El amistoso frente a Guatemala está previsto para el próximo viernes a las 20:00 (medianoche de la Argentina) en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum mientras que ante el elenco colombiano el equipo nacional jugará el próximo martes 11, pero en Nueva Jersey.

En tanto, la presencia de Mauro Icardi, compañero de Martínez en el Inter de Milán, continúa en duda debido a que el delantero de 25 años presenta una molestia física que lo marginaría al menos del primer compromiso del ciclo del entrenador Lionel Scaloni.

Ante esta situación el único centrodelantero a disposición de Scaloni es Giovanni Simeone, quien sería titular frente a Guatemala el viernes, y se aguarda que en las próximas horas el técnico dé algún indicio del equipo que pondrá.

Unos de los dos equipos que paró en la práctica vespertina del martes formó con: Gerónimo Rulli; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Cristian Pavón, Giovani Simeone y Gonzalo Martínez.

El otro alineó a: Franco Armani; Leonel Di Placido, Alan Franco, Walter Kannemann, Marcos Acuña; Maximiliano Meza, Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Franco Cervi; Franco Vazquez y Ángel Correa.



Tagliafico, capitán y

no habrá camiseta 10

El entrenador Scaloni decidió que el capitán del equipo albiceleste sea el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, ante la ausencia de Lionel Messi, capitán histórico, y de Javier Mascherano, quien era el subcapitán y se retiró del equipo.

Uno de los históricos que quedaron del plantel fue el arquero Sergio Romero, quien en principio no jugaría en ninguno de los dos partidos.

Además, el cuerpo técnico decidió que para estos dos partidos no se utilizará la camiseta número 10 que históricamente pertenece a Lionel Messi, quien se autoexcluyó de la gira en Estados Unidos.

De hecho se decidió que las camisetas que se utilizarán serán desde la 1 hasta el número 28.