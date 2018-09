Humedad óptima para siembra de granos gruesos SUPLEMENTO RURAL 06 de septiembre de 2018 Redacción Por El organismo prevé en el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre precipitaciones superiores a las normales sobre el Litoral, Formosa, Chaco, este de Salta, Santa Fe y norte y este de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyecta una primavera con condiciones de humedad óptimas para la siembra de granos gruesos en la zona pampeana y el Litoral.

El organismo prevé en el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre precipitaciones superiores a las normales sobre el Litoral, Formosa, Chaco, este de Salta, Santa Fe y norte y este de Buenos Aires.

La mayor probabilidad se focaliza en Entre Ríos y el sur de Corrientes, según difundió en un informe el sitio Valor Soja.

En el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba se esperan entre septiembre y noviembre de este año lluvias normales a superiores a las normales, mientras que en el NOA los modelos indican probabilidad de precipitaciones normales.

"Actualmente se observan condiciones de neutralidad sobre el Pacífico Ecuatorial Central dando lugar a una fase neutral del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS)", indica el último Pronóstico Climático Trimestral del SMN.

"De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2018 se prevé la transición a una fase cálida con más del 60% de probabilidad de ocurrencia; esto indicaría el desarrollo de un evento El Niño durante el transcurso de la primavera", añade.

El pronóstico climático, para definir a las categorías superior, inferior o normal, emplea terciles; por ejemplo: un pronóstico de precipitación inferior a la normal implica que los valores pronosticados serían menores al límite inferior del rango normal en un período determinado.

El pronóstico no indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre.

Si, en un caso, para una región determinada el pronóstico estacional prevé las mayores chances de precipitación en la categoría inferior, eso no es indicativo de que no puedan haber eventos de lluvia o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos.

Los especialistas del SMN recomiendan consultar tanto el pronóstico diario y la perspectiva semanal para informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos en la escala estacional (Noticias Argentinas).