Sportivo quiere subirse a la punta

FOTO ARCHIVO DE LOCAL. / El Negro recibe a 9 de Julio.

Este jueves se pondrá en marcha la octava fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con dos adelantos, ambos a las 21.00 hs., el resto irá el próximo domingo en su horario habitual de las 15.30.

En barrio Barranquitas, Sportivo Norte buscará sumar su tercera victoria al hilo cuando reciba a 9 de Julio y así convertirse, por lo menos hasta que se complete la fecha, en el único líder. Los dirigidos por Pachi Isaurralde llegan entonados tras la buena victoria conseguida en San Vicente tras ganarle a Brown por 1 a 0. Por su parte, el “León” que no atraviesa su mejor torneo, todavía no pudo ganar, suma dos derrotas seguidas y tratará de encontrar la recuperación. El árbitro principal del cotejo será Rodrigo Pérez (L. Aragno y G. García los asistentes).

Sunchales vivirá en la noche de hoy una nueva edición de su clásico. Unión y el Deportivo Libertad se enfrentarán en el estadio de la Avenida Belgrano. Javier Simoncini será el árbitro (E. Colman y G. Tartaglia h, los asistentes).

Ambos vienen de empatar y acumulan seis juegos sin poder sumar de a tres. Ganaron en la primera fecha y luego nunca más. Los “Bichos Verdes” tienen tres empates seguidos en sus últimas presentaciones, mientras que el “Cañonero” igualó con Humberto 4-4.

El resto irá el domingo, con el siguiente programa de partidos: Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela, Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente, Florida de Clucellas vs. Deportivo Ramona, Ben Hur vs. Deportivo Tacural, Peñarol vs. Argentino Quilmes.