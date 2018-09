Denuncian posibles conexiones entre el kirchnerismo y los intentos de saqueos

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Gobierno pidió ayer a la Justicia que investigue supuestas "conexiones" entre sectores del kirchnerismo y los intentos de saqueo que tuvieron lugar en los últimos días en distintos puntos del país. Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones a la prensa al término de la reunión de coordinación que encabezó el presidente Mauricio Macri, de la que también participaron otros ministros del Gabinete.

Al ser consultada sobre si existen vínculos entre el kirchnerismo y los intentos de saqueo de los últimos días, la funcionaria afirmó: "Le hemos dado a la Justicia (la información), creemos que se han identificado conexiones, vamos a esperar". "No queremos que esto quede en la nada, queremos que si han habido responsables, sea la Justicia la que actúe a partir de decisiones penales y no denuncias mediáticas", resaltó Bullrich, luego de haber denunciado ante la prensa que "importantes dirigentes políticos" usan Whatsapp para promover saqueos. Y completó: "Estamos investigando todo y judicializando todo. Tenemos información de los mensajes de WhatsApp para ver quiénes son los líderes y las conexiones que pueden tener estos señores. No queremos que quede en la nada. Si hubo responsables, la Justicia tiene que actuar".

La ministra de Seguridad señaló que "ha bajado" el alerta en las últimas horas sobre posibles saqueos a partir de las denuncias de los ciudadanos. "En el día de hoy (miércoles) hubo muchísimas llamadas a la línea 134 (del Ministerio de Seguridad), a la vez que también eso ha hecho bajar la cantidad de grupos de WhatsApp que se estaban organizando y algunos se han cerrado", destacó la funcionaria nacional.

En ese sentido, Bullrich agradeció "la participación de la gente" e hizo hincapié en el hecho de que la Casa Rosada "junto a los gobiernos provinciales, muestran una decisión de vivir en un país en orden y convivencia".

"Cuando recibimos la información de los grupos que en cada uno de los lugares intenta tener una participación en los saqueos, siempre encontramos algún referente del kirchnerismo. Esperemos que estos hayan sido hechos aislados, y que el mismo kirchnerismo ordene a su gente", agregó.

La ministra se expresó de esta forma luego de que en los últimos días se registraran distintos intentos de saqueos en Buenos Aires, Mendoza y Chaco, donde este lunes por la noche fue asesinado un chico de 13 años.



EN CHACO

El fiscal chaqueño Marcelo Soto aseguró que "está confirmado que hubo un intento de saqueo" el día en que fue asesinado un chico de 13 años en el departamento de Presidencia Sáenz Peña y resaltó que las personas que se dirigieron al supermercado "se venían organizando".

"Había cerca de 300 personas y por otro lado estaban los vecinos del barrio, con un total de 500 personas. Está confirmado que hubo un intento de saqueo porque se venían organizando para ir a ese lugar", sostuvo el titular de la Fiscalía de Investigaciones N° 4 de ese distrito. En ese sentido, señaló que "algunos hablan de una organización social y otra versión habla de tarjetas alimentarias que tenía relación con este supermercado".