Dujovne negó negociar con el Tesoro de EE.UU.
06 de septiembre de 2018

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, indicó ayer que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están "avanzando de manera muy productiva", al tiempo que negó la posibilidad de solicitar un préstamo adicional al Tesoro de los Estados Unidos.

"No voy a dar detalles del acuerdo. Básicamente estamos trabajando en cómo asegurarnos de que el programa sea suficiente para generar la previsibilidad suficiente respecto de nuestro programa financiero", aseveró escuetamente sobre la renegociación del acuerdo firmado en junio con el Fondo.

El funcionario aseguró que el país "va a poder dejar atrás estos días de angustia" y tras el retroceso de hoy del dólar, destacó que "la reacción de los mercados es positiva porque se empieza a ver el cambio logrado en la Argentina".

En conferencia de prensa desde Washington en la sede del organismo, Dujovne apuntó: "Los argentinos están atravesando un momento difícil" y reconoció que "la mejora económica será lenta".

Sin embargo, destacó que el país "va a poder dejar atrás estos días de angustia y volatilidad" y subrayó: "Vamos a revertir esta situación". Según su consideración, la Argentina va a "abrir las puertas para el financiamiento privado y retomar la senda de crecimiento".

Por otro lado, resaltó que la administración de Mauricio Macri no está "buscando dinero extra por fuera de la negociación con el FMI". "Quiero transmitir que veo con enorme confianza el avance logrado en estos días. Seguimos avanzando de manera muy productiva para llegar a una rápida conclusión", afirmó.

Además, precisó que este miércoles volverá a Buenos Aires, mientras en los Estados Unidos se quedará el equipo económico junto al del Banco Central "para avanzar en detalles técnicos". "No hemos hablado un préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos", resaltó y analizó que el "apoyo" de ese país "se manifiesta a través del FMI".

Con relación a los plazos, estimó que la reformulación del acuerdo con el FMI será votada por el directorio del organismo en la segunda mitad de septiembre. "Hay 50.650 millones de dólares con que ellos han contribuido cuando cerramos el paquete en junio. Nosotros pensamos que es lo necesario y no estamos conversando con ellos acerca de fondos adicionales", subrayó Dujovne.