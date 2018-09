Por la devaluación, supermercados y almacenes remarcan precios un 15% Locales 06 de septiembre de 2018 Redacción Por Los consumidores en alerta por la ola de aumentos tras la escalada del dólar. En despensas, supermercados y panaderías llegan las nuevas listas precios.

FOTO ARCHIVO GONDOLAS. Los aumentos conviven con las ofertas para traccionar ventas.

En los pasillos de los supermercados no cesan las caras de asombro de los clientes cuando observan nuevos precios en las góndolas. "Un desodorante a 100 pesos, increíble. Así no hay bolsillo que aguante. Ahora venir al súper es angustiante, como en otras épocas, qué país por Dios", dijo ayer por la tarde una mujer de más de 50 con cara de "no puedo creer lo que están aumentando las cosas". En la línea de cajas del mismo supermercado una cajera previsora reconocía en voz baja que desde hace meses aprovecha todas las ofertas: "Hice un pequeño stock de todo un poco porque se veía venir un aumento masivo. Al menos hice un poquito de diferencia a favor en la corta, aunque a la larga todos perdemos, como en la nafta, que te aumentan de un día para otro y si te olvidaste de cargar sonaste", agregó.

En una despensa de barrio, el propietario explicó que "el vendedor de una empresa de productos de limpieza llegó con una nueva lista de precios que incluían subas de 30 por ciento, le dije que se vaya y no le compré nada, creo que es un abuso". "Productos de una empresa láctea de esta ciudad aumentaron 6 por ciento, otros distribuidores remarcaron 10 por ciento y la semana que viene en aceites nos anticiparon subas del 20 por ciento. Además se acortan los plazos de pago", agregó.

En un quiosco de amplia variedad del centro, el dueño lamentó la situación. "Se vende menos, la gente trata de cuidar el peso, se queja pero también se resigna. Por ejemplo se venden menos gaseosas que no es un producto de primera necesidad. Todos están asustados", confió sobre lo que observa desde su lado del mostrador.

Así las cosas, la fuerte escalada del dólar empezó a repercutir en supermercados y mayoristas con la llegada de listas de precios con aumentos que en promedio se ubican en el 15%, aseguró el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Alberto Guida.

El empresario consideró que ese ajuste será "trasladado en lo mediato" a las góndolas pero estimó que la mayor parte del pase a precios de la suba del dólar se dará el mes que viene, cuando se hayan terminado de trasladar los incrementos en los insumos industriales. "Lo que se está dando es la presentación de nuevas listas de precios con un alza promedio del 15% y eso se va a estar trasladando en lo mediato, pero el salto fuerte se concretará en octubre", afirmó el dirigente en declaraciones a Radio La Red de Buenos Aires.

Según dijo el representante de los mayoristas a los que van cada vez más consumidores porque encuentran precios más competitivos, "hay productos básicos que es como harina y aceite que ya han tenido un golpe muy importante estos días". Señaló además que la semana pasada faltó azúcar, por ejemplo, porque se registró el momento más complejo de incertidumbre, pero aclaró que ahora se ha normalizado porque "las posiciones de precios están tomadas".



SUBE EL PAN

El precio del pan aumentó un 15% en gran parte del país por lo que depende del negocio el kilo puede costar entre 60 y 80 pesos en medio de una fuerte dispersión por zona y por calidad. Si bien en algunas panaderías optaron por trasladar un porcentaje menor al mostrador para evitar que se desplomen las ventas, nadie puede garantizar cuál será el precio de la semana que viene.

El precio de la bolsa de 50 kilos de harina tenía un precio de 600 pesos la semana pasada y hoy se está vendiendo a entre 800 y más de 1.000 pesos según el molino, indicaron panaderos de la ciudad. "Además se vienen aumentos en las tarifas de gas para el mes que viene, eso también impactará en el precio del pan y de todos los productos derivados", agregaron.

En algunos casos, las ventas de harina estaban suspendidas desde el lunes por la "especulación" de los acopiadores del trigo y la industria molinera, que están reteniendo el producto a la espera de ver qué va a pasar con el precio del dólar.

"Tenemos que resignar margen de ganancias para que no huyan los clientes y con tal de mantener abierta la panadería. Porque si aumentamos mucho las ventas se caen porque la gente no tiene plata, se cuida mucho. Se nota una merma en la venta de tortas y otros productos", agregaron los panaderos consultados.