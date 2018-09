Nishikori, entre los cuatro del US Open Deportes 06 de septiembre de 2018 Por Sergio Boschetto DEL POTRO SE MEDIRA CONTRA NADAL

FOTO SB NISHIKORI. El japonés se metió en las semifinales.

(LA OPINION de Rafaela en el US Open). - La meta está cerca, se ve la Copa. Los jugadores y su grupo de trabajo saben mejor que nadie a lo que están de la gloria y poder levantar el preciado trofeo del último Gran Slam del año, nada menos que en su edición 50.

Por estos días se notan muchos menos jugadores, la mayoría se fueron pensando en otro destino, quedan los que están en carrera, algunos ya conocen las mieles del triunfo, otros quieren saber de qué se trata. También se ven muchos juveniles, se está jugando al mismo tiempo el Gran Slam Juniors.

Nadal y Del Potro saben lo que es la ovación cuando se levanta la copa, Nishikori estuvo cerca, pero sucumbió en la final (frente a Cilic 2014) y quedan Milmann, es posible que alguna vez haya soñado tener la posibilidad de jugar una semifinal Mayors, el otro es Novak Djokovic, como pocos conocedor de lo que es estar en esta instancia (al cierre de esta edición los dos estaban jugando entre sí para estar el viernes y jugar una de las llaves).

En el cuadro femenino, solo Serena Williams conoce la gloria, ella en sí misma es ya una gloria viviente del tenis femenino y del deporte en general. El US Open lo ganó en seis oportunidades (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 y 2014) y juega en uno de los cruces con Anastasija Sevastova.

En el otro ya espera Naomi Osaka, el otro nombre sale del choque (estaban jugando al cierre de esta edición) Carla Suárez Navarro (ESP) vs. Madison Keys (USA).

Quizás sacando a Williams, que se podría decir que juega en su casa, de las otras postulantes, solo Keys sabe lo que es jugar una final, el año pasado perdió en el US OPEN con Sloane Stephens y este año jugó la final de Roland Garros.



GANO NISHIKORI

Fue 2-6, 6-4, 7-6, 4-6 y 6-4 sobre Marin Cilic (CRO) y espera por el ganador de Novak Djokovic vs. John Millman. El otro partido de semifinal ya está confirmado desde el martes con Rafael Nada vs. Juan Martín del Potro. Ambos choques serán mañana, en horario a confirmar, pero seguro será a la noche.

Resultados partidos de dobles varones: Radu Albot/Malek Jaziri 7-5 y 6-4 a Jamie Murray/Bruno Soares y Mike Bryan/Jack Sock 6-4 y 7-6 (3) a Machi González/N. Jarry.

Hoy semifinales de dobles varones: Lukasz Kubot/Marcelo Melo vs. Radu Albot/Malek Jaziri y Mike Bryan/Jack Sock vs. Juan Sebastián Cabal/Robert Farah.

Hoy semifinales de dobles mujeres: Samanta Stosur/Shuai Zhan vs. Timea Babos/Kristina Mladenovic y B. Krejcikva/K. Siniakova vs. A. Barty/C. Vadeweghe.