¿Harán las paces Márquez y Rossi? Deportes 06 de septiembre de 2018 Redacción Por Leer mas ...

La relación de amistad entre Valentino Rossi y Marc Márquez cambió después del Gran Premio de Argentina de 2015, donde el español salió perdiendo en la definición del triunfo en la Curva 6.

Se acentuó en posteriores competencias del mismo año, con devoluciones manifiestas de arriesgadas maniobras que llegaron de ambos lados. Tras algo de calma, las chispas volvieron a saltar este año, también en Termas de Río Hondo, cuando el italiano terminó en el piso.

Rossi, cada vez que se le presenta oportunidad, recuerda que la situación no es buena. Y ahora Marc tomó iniciativa para dejar problemas atrás. Justamente, en los días en que llega a Misano para otro GP donde Valentino es local.

"Me gustaría hacer las paces con Valentino, no tengo ningún problema con él. He aprendido que manejar una moto con tanta presión, como cuando llegamos a Valencia (en 2015) con todo lo que había sucedido. Cuando digo que somos humanos y vamos a 300 kilómetros no puedes manejar de la misma manera que cuando tienes la mente despejada. Yo en aquella oportunidad no era el mismo Márquez", recordó el español.